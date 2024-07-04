Teknesinin Değeri Dudak Uçuklattı

Nafaka kriziyle gündeme gelen komedyen Cem Yılmaz teknesini sattı. Teknenin değeri dudak uçuklattı.

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Teknesinin Değeri Dudak Uçuklattı

Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz şimdilerde Bodrum'da tatil sezonunu açmıştı. Son dönemde eski eşi Ahu Yağtu ile arasındaki nafaka krizi gündemde olan Yılmaz şimdi de lüks teknesiyle gündeme geldi.

Cem Yılmaz, 2017 yılında satın aldığı Azimut Magellano 66 marka, 20 metre uzunluğundaki yeni oyuncağı için 9 milyon TL (2 milyon 650 bin dolar) ödemişti.

Yılmaz 2017’de aldığı teknesini, önceki ‘Samatya’ teknesini satarak almıştı.

DEĞERİ İSE DUDAK UÇUKLATTI

Patronlar Dünyası'ndan Edanur Aktürk Aykol'un haberine göre; son iki yatına da Samatya ismini koyan Yılmaz; Ahu Yağtu, Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile tatile çıktığı teknesini sattı. Teknesinin değerinin ise tam tamına 55 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

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