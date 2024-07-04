Justin Timberlake’in Sabıka Fotoğrafı Sanat Eseri Oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullanırken yakalanmış, gözaltına alındıktan sonra da serbest bırakılmıştı. Timberlake’in polis merkezinde çekilen fotoğrafı ise gündem olmuştu. Timberlake’nin sabıka fotoğrafıyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Şarkıcının sabıka fotoğrafı sergilenen bir esere dönüştürüldü.

Justin Timberlake’in Sabıka Fotoğrafı Sanat Eseri Oldu

43 yaşındaki ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, geçtiğimiz aylarda New York'ta "kırmızı ışıkta geçtiği" için polis tarafından durdurulmuş ve alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Tüm dünyanın konuştuğu olay sonrası serbest bırakılan Timberlake’nin polis merkezinde çekilen sabıka fotoğrafı sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.

SERGİLENEN BİR ESER OLDU

Page Six'e göre, şarkıcının sabıka fotoğrafı, şu anda New York, Sag Harbor'daki Romany Kramoris Galerisi'nde sergilenen bir esere dönüştürüldü.

Justin Timberlake’in Sabıka Fotoğrafı Sanat Eseri Oldu - Resim : 1

Habere göre, sanatçı Godfrey Lohman, birkaç renkte mevcut olduğu söylenen sanat eserini yakın zamanda galeriye getirdi ve galeriye gelen izleyiciler, eserin fotoğraflarını çekmek için "büyük kuyruklar" oluşturdu.

520 DOLARA SATILMASI PLANLANIYOR

Galeri sahibi Romany Kramoris, "Tepkim 'Aman Tanrım! Bu harika! Gerçekten harika!' şeklinde oldu" derken, yaz boyunca Timberlake'in sabıka fotoğraflarını (fiyatlarının 520 dolar olduğu söyleniyor) satmayı planladığını söyledi.

Galeri çalışanı Leslie Raff da, "Söz konusu eser bizim en güncel parçamız" yorumunu yaptı.

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