Bülent Ersoy’un Tepesi Attı: Herkesi Masadan Kovdu!

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever’in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde programı dün yayına başladı. Dün akşamki yayında Bülent Ersoy’un tepesi attı. Arkadaşlarının onu beklemeden yemek yemesine sinirlenen diva herkesi masadan kovdu.

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Bülent Ersoy’un Tepesi Attı: Herkesi Masadan Kovdu!

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan’ın efsane programı Dünya Güzellerim, tatilde formatıyla yayına başladı.

Daha önce de kavgaları sebebiyle biten Dünya Güzellerim, masa başında çekim yatıkları formatla Youtube üzerinden yayınlanmıştı. İzlenmelerin yoğun olmasının ardından Dünya Güzellerim Tatilde olarak ekranlara geri döndü.

Bülent Ersoy’un Tepesi Attı: Herkesi Masadan Kovdu! - Resim : 1

Yaptığı her hareketiyle gündem olan Bülent Ersoy'un kumru kavgası ilk bölüme damgasını vurdu. Programın son bölümünde Ersoy’un arkadaşları onun gelmesini beklemeden yemek yemesi tartışmayı beraberinde getirdi.

MASADAKİ HERKESİ KOVDU

“Bensiz kumru yediniz” diyen Bülent Ersoy adeta öfke patlaması yaşadı. Bülent Ersoy, masadaki Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever’i kovdu. Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever; Bülent Ersoy'un sert sözlerini yumuşatmaya çalışsalar da diva "Sizinle tuvalete bile gelmem. Beni sevme. Ben seni sevmiyorum çünkü." diyerek kırıcı konuştu.

Bülent Ersoy’un Tepesi Attı: Herkesi Masadan Kovdu! - Resim : 2

Ünlü sanatçının bu ani tepkisi, izleyiciler arasında şaşkınlık yaratırken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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