3+1 Evde Mütevazı Bir Hayat Sürüyor: Hakkı Bulut'un Evi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut'un İstanbul Bahçelievler'de yaşadığı 3+1 ev sosyal medyanın gündemine oturdu.

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3+1 Evde Mütevazı Bir Hayat Sürüyor: Hakkı Bulut'un Evi Sosyal Medyada Gündem Oldu

İkimiz Bir Fidanız, Son Mektup, Ben Buyum, Sevmek Bu Mu gibi şarkılarıyla arabesk dünyasının efsane isimlerinden Hakkı Bulut, kendine has tarzı ve sempatik tavırlarıyla geniş kesimler tarafından sevilen bir isim.

Gözlerden uzak bir şekilde ailesiyle beraber yaşayan 63 yaşındaki ünlü sanatçı Hakkı Bulut, Bahçelievler'deki 3+1 evinde mütevazı bir hayat sürüyor.

3+1 Evde Mütevazı Bir Hayat Sürüyor: Hakkı Bulut'un Evi Sosyal Medyada Gündem Oldu - Resim : 1

Yıllardır Bahçelievler'deki bu apartman dairesinde yaşamını sürdüren Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

3+1 Evde Mütevazı Bir Hayat Sürüyor: Hakkı Bulut'un Evi Sosyal Medyada Gündem Oldu - Resim : 2

İKİ DAİRESİ VAR

Aynı aparmanda iki dairesi olan Hakkı Bulut bir dairesini kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor.

Eski tarz mobilyaları kullanmayı tercih eden Hakkı Bulut ve eşinin evinin her bir tarafında, usta sanatçının müzik çalışmalarına da rastlamak mümkün.

3+1 Evde Mütevazı Bir Hayat Sürüyor: Hakkı Bulut'un Evi Sosyal Medyada Gündem Oldu - Resim : 3

'HALKIN İÇİNDEN GERÇEK SANATÇI'

Hakkı Bulut'un mütevazı hayatına sosyal medyada; 'Böyle samimi hayatları özledik', 'Tam aradığım hayat', 'İşte samimiyet dediğin budur', 'İşte halkın içinden gerçek sanatçı' gibi yorumlar yapıldı.

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