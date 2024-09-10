Narin'in Gözaltında Olmayan Tek Amcası Konuştu: 'Onu Toprak Bile Kabul Etmeyecek'

Diyarbakır'da Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedeninin bulunması sonrasında soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmada tutuklu bulunan amca Salim Güran'dan sonra itirafçı olan Nevzat Bahtiyar da tutuklandı.

Soruşturmada Bahtiyar, Güran'dan Narin'in cansız bedenini gömme karşılığında para teklifi aldığını itiraf etmişti. Gözaltına alınan anne, baba ve aile fertlerinin ifade işlemleri devam ederken gözaltında olmayan tek amca konuştu. Gözaltında olmayan tek amca Erhan Güran, Bahtiyar’ın durumu hakkında sert açıklamalarda bulunarak Bahtiyar’ın vicdansız davranışlarına karşı isyan etti.

'BÖYLE VİCDANSIZ BİR İNSANDA TİTREME OLMAZ MI?'

Now Haber'in haberine göre amca Erhan Güran, Bahtiyar ile arasında yaşanan konuşmayı açıklayarak "Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı?" diyerek isyan etti.

İşte o açıklamalar:

'ONU TOPRAK BİLE KABUL ETMEYECEK'

"Ben dışarıda kalan tek amcayım. 8 amca içeride oğlum ve yeğenlerim de var. Onlar için daha karakol kapısına gitmedim. Devletimiz ortaya çıkardığı zaman kim olursa olsun, gözümün nuru olsun bu cezayı çekecek. Onu toprak bile kabul etmeyecek.

Yapan susmuş işte kaç gün sonra ortaya çıktı. Ben köylüyü konuşturamam veya susturamam benim böyle bir gücüm yok, yetkim yok.

'SALİM BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ DEMİŞ'

Nevzat aramalara bizimle birlikte katıldı. Camide otururken geldi yanımıza oturdu, 'Jandarma beni sorguya almış, Salim şüpheleniyor musun diye sormuşlar, ben şüphelenmiyorum, Salim böyle bir şey yapamaz. Salim böyle bir insan değil.' demiş.

AMCA İSYAN ETTİ

Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı? Bir hareket bozukluğu olmaz mı, bu kadar sakin mi durulur?"