Bakanlık Narin Cinayeti Davasına Müdahil Oluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Göktaş, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin, "Narin'in kaybolduğu haberi alınır alınmaz devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Cumhurbaşkanımız da bizzat konunun takipçisi. Bakanlık olarak olaydan etkilenen çocuklar için sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağlıyoruz. Evlatlarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak en hassas olduğumuz konudur. Onları güvenli yarınlara taşıma, sevgi ve şefkatle büyümeleri için ne gerekiyorsa yapma sorumluluğu toplum olarak hepimizin temel insanlık görevidir. Bu anlamda göz bebeğimiz masum yavrularımızın maruz kaldığı her türlü kötülüğün, her zaman karşısındayız" diye konuştu.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLUYOR

Bir çocuğa zarar vermeyi sadece hukuki değil aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir suç olarak tanımlayarak, bunu 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Bakan Göktaş, konuyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini hatırlatarak, "Amacımız tekrar bu tür acıların yaşanmaması. Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunun yanı sıra olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışmalarını da sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cenazesi, bu sabah köye yaklaşık 1.5 kilometre mesafede bulunan ve daha önce ayrıntılı arama yapılan Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunmuştu. Dere kenarındaki aramalar, bir ihbar üzerine yeniden başlatılmıştı. Bu süreçte, soruşturmada bir de gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın son görüldüğü kıyafetle çuval içinde bulunduğunu, üzerinin taş ve ağaç dalları ile kapatıldığını açıklamıştı.

Narin Güran soruşturmasında şu an için tek bir tutuklu var. O da, aynı zamanda köyün muhtarı olan ve sekiz yaşındaki çocuğun kaybolması sonrası köyden arabayla ayrıldığı, cep telefonundaki kayıtları sildiği anlaşılan, arabasında DNA örnekleri bulunan amca S.G. Narin'in dün bulunması sonrasında ise aralarında annesi, babası, iki amcası ve bir ağabeyinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem