‘Sağlık İçin Harekete Geç’ Etkinliği

8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü kapsamında Kütahya'da bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe, birçok isim katılım gösterdi.

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‘Sağlık İçin Harekete Geç’ Etkinliği

Kütahya’da 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Yedigöller 100.Yıl Kültür Parkı’nda ‘Sağlık İçin Harekete Geç’ etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim elemanları, öğrencileri, iç ve dış paydaşları ve Kütahyalı vatandaşlar katıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, katılım gösteren herkese teşekkürlerini sunup, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü’nü kutladı.

Kaynak: İHA

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