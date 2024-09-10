Kütahya’da 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Yedigöller 100.Yıl Kültür Parkı’nda ‘Sağlık İçin Harekete Geç’ etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim elemanları, öğrencileri, iç ve dış paydaşları ve Kütahyalı vatandaşlar katıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, katılım gösteren herkese teşekkürlerini sunup, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü’nü kutladı.

Kaynak: İHA