Polisten Yeni 'Şok' Uygulama

Polis tarafından yürütülen 'şok' uygulamasında, 9 şahıs yakalanırken üstlerinden çıkan eşyalar ise dikkat çekti. Denetimde ayrıca değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlarda ele geçirildi.

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Polisten Yeni 'Şok' Uygulama

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen ‘şok’ uygulamada çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanırken, denetimde ayrıca değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlarda ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur ve asayiş denetiminde
hapis cezası bulunan 4 şahıs ve adli para cezası ile ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 5 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen şok uygulama esnasında 407 şahıs, 104 araç sorgulanırken, 3 araca 35 bin 45 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan uygulama ve kontrollerde ayrıca 0,7 gr uyuşturucu madde, 16 adet uyuşturucu hap, 10 parça uyuşturucu madde, 2 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 8 kurusıkı tabanca, 5 tüfek ve 10 bıçak ele geçirildiği de bildirildi.

Kaynak: İHA

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