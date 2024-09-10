1,5 Milyon TL Değerinde Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan kargo şirketine ait minibüste, değeri 1 milyon 592 bin TL olduğu belirtilen 3 bin 980 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte zeytinyağı sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma, Efeler Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle harekete geçti. Kargo şirketine ait minibüs, durdurulup arandı. Araçta 3 bin 980 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Toplam değeri 1 milyon 592 bin TL olduğu belirtilen sahte zeytinyağlarına el konuldu. Sahte zeytinyağların M.E. (31) tarafından Bursa ve İstanbul'da piyasaya sürülmek üzere kargo aracına yüklendiği bildirildi. M.E.'ye Aydın Vergi Dairesi tarafından 680 bin TL ceza uygulandı.

Kaynak: DHA