AKP'li Mehmet Metiner 'Çözüm Süreci'ni Tek Şarta Bağladı: Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'ı İşaret Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşmasıyla 'çözüm süreci' tartışmalarının startı verilmiş oldu. Bahçeli bu hamlesinin devamında bu kez de partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı işaret ederek "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın" dedi.

'BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI KARŞILIK BULMALI'

Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası siyaset arenası hareketlendi, açıklamalar art arda geldi. Son açıklama ise AKP'li Mehmet Metiner'den geldi. Yeni Şafak'taki yazısında Abdullah Öcalan ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a işaret eden Metiner, "Yol yakınken herkesi yeniden düşünmeye çağırıyorum. Sayın Bahçeli’nin çağrısı karşılık bulmalıdır" dedi.

'DEMİRTAŞ DESTEĞİNİ KARARLILIKLA AÇIKLARSA...'

Metiner, kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan hâlâ 'demokratik cumhuriyet' projesinin arkasında duruyorsa çıkıp Sn. Bahçeli’nin önerisi doğrultusunda çağrı yapmalıdır. Öcalan’ın bu yönde bir irade beyanı varsa şayet, Sn. Bahçeli’nin dediği doğrultuda konuşması vakit geçirilmeden sağlanmalıdır.

Öcalan Sn. Bahçeli’nin öngördüğü çerçevede çağrıda bulunur ve Demirtaş gibi etkili siyasi aktörler de buna desteğini kararlılıkla açıklarlarsa yeni bir süreç başlar. Kandil-DEM buna direnirse kaybeder. Bu ülkenin Kürtleri artık kalıcı bir çözüm istiyor. Türkleri de."

Kaynak: Gerçek Gündem