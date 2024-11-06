Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye 'Diyalog' Mesajı

Yerine kayyım atanarak görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisi için sarf ettiği sözlere ilişkin "Keşke Sayın Bahçeli de diyalog kursa... Her konuda diyaloğa hazırız kim olursa olsun" ifadelerini kullandı.

T24’ten Murat Sabuncu’ya konuşan Ahmet Türk, Bahçeli’nin MHP Grup toplantısında söylediği "Ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş, köklü bir aileye mensup Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış mahsulüdür" sözlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

'BAHÇELİ İLE DE GÖRÜŞÜRÜZ'

Bahçeli’nin açıklamalarına ilişkin, "Gerçekten sorunun çözümü, demokratik bir gelecek için bir çalışmaları varsa Sayın Bahçeli ile de görüşürüz" ifadelerini kullanan Türk, "Keşke Sayın Bahçeli de diyalog kursa. Bizim burada bütün mücadelemiz, siyasi hayatımız gerçekten acıların, sancıların ortadan kalktığı bir Türkiye özlemidir" diye konuştu.

'KİMSENİN KÜRTLERİ İSTİSMAR EDECEĞİ YOK'

Türk, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Kimsenin artık Kürtleri istismar edeceği, Kürtleri yanıltacağı bir Kürt siyaseti yok. Her konuda diyaloğa hazırız kim olursa olsun. Kürtler ne istediğini, kimin ne söylediğini tartabilecek, anlayabilecek, en doğru bir şekilde yorumlayabilecek bir siyasi birikime sahip. Yani bunun için kimse merak etmesin. Kimse bizi istismar edemez. Bu sürecin başarıya ulaşması için katkı sunarız. Yani burada bir ayırım yapmadan bunu söylüyorum."

'GÜVEN ORTAMI OLUŞTURULMALI'

Ayrıca, Türkiye’de güven ortamının oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu belirten Türk, "Bir şey ortaya atılıyor. Sonuç olarak da ikinci gün bakıyorsunuz başka bir noktaya evriliyor. Güven ortamı oluşturamayız. Evet şimdi bir el uzatıldı. Bütün Kürtler bu eli değerli gördü. Ama ikinci gün kayyım atandı. Şimdi kim güvenecek buna?" dedi.