Efsane Cuma’nın Pabucunu Dama Atan ‘10 Lira’ İzdihamı! Ne Buldularsa Kucaklayıp Kasaya Koştular

AVM’lerdeki kozmetik ve Efsane Cuma izdihamından sonra bir izdihamda Bayburt'un Velişaban Mahallesi'nde hizmete giren bir kadın giyim mağazasında yaşandı. İşletme sahipleri açılışa özel kampanya düzenleyerek, kıyafetleri 10 liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Sabahın erken saatlerinde mağazaya gelen ve kapıların açılmasını beklemeye başlayan vatandaşlar, mağazanın önünde kalabalık oluşturdu. İndirimli giysileri almak isteyenler, hem zamanla hem de birbirleriyle yarıştı. Giysileri denemeden eline alıp sıraya koşanlar ise şaşırttı.

“09.00'DAN BERİ BURADAYIM”

Alışveriş için gelen Derya Polat isimli vatandaş, şunları söyledi: Bayburt'ta yeni açılan bir mağazada, açılışa özel 10 liradan başlayan fiyatlarla ürünler satılıyor. Biz de sabahtan geldik, alışverişimizi yaptık hala daha yapmaya devam ediyoruz. Ürünler çok fazla, çok güzeller. Çok yoğun bir kalabalık var. Ben sabah 09.00'da geldim, o saatten beri buradayım. Kalabalık çok fazla bu yüzden ürünlere çok çabuk ulaşamıyoruz.

“3-4 SAATTİR BURADAYIZ”

Asude Aydın ise, "Alışveriş yapmaya geldim, çok ciddi bir yoğunluk var. İnşallah paramızı ödeyip, kıyafetlerimizi alıp çıkacağız. Saat 13.00'ten beri buradayım. Yoğunluktan dolayı bayağı bir bekledik. Çok güzel ürünler var inşallah alıp çıkarız. Bayağı bir yoğunluk var o yüzden 3-4 saattir buradayız" dedi.

Kaynak: İHA