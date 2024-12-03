Memur Maaş Zammını Bu Yıl En Çok O Düşürmüştü! Hakem Heyeti Ağustos’ta Yeniden Devreye Girecek: Memurlar Şimdiden Gardını Aldı

Bu yılın ikindi yarısında memur maaşı zammı hesaplamasında SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranlarının yaklaşık 5 puan gerisinde kalmasına neden olan 7. Dönem Toplu Sözleşme oranları milyonlarca memuru mutsuz etti. Her iki yılda bir Hakem Heyeti ile belirlenen oranlar 2025 Ağustos ayında bir kez daha değişecek. Ancak geçtiğimiz dönem bir hayli zorlu geçen toplu sözleşme görüşmeleri için Memur-Sen bu kez sıkı bir pazarlığa oturmayı planlıyor.

MEMUR-SEN’DEN TOPLU SÖZLEŞME ÇAĞRISI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın​ konuya ilişkin değerlendirmesinde, toplu sözleşme sisteminin işlevini yitirdiğini belirterek, 4688 Sayılı Memur Toplu Sözleşme Yasası'nın yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Çorum Uygulama Oteli'nde düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda konuşan Yalçın, Türkiye'nin çalışma hayatında reformlara ihtiyaç duyduğunu ifade ederek şu noktalara dikkat çekti:

“2010 referandumuyla bu süreci toplu sözleşmeye dönüştürdük. Ancak o dönemde bazı kesimler bu değişime karşı çıktı. Buna rağmen toplu sözleşme hakkını kazandık. O zaman da uyardık: 'Bu yasayla birkaç defa toplu sözleşme yapılır ama sonra tıkanır.' Şimdi geldiğimiz noktada tam da bu gerçekleşti.”

“SİSTEM TIKANDI”

Bugüne kadar yapılan yedi toplu sözleşmenin dört tanesinde mutabakat sağlandığını, üçünde ise anlaşmazlık yaşandığını belirten Yalçın, "Toplu sözleşme sistemi artık tıkandı. Türkiye nasıl yeni anayasa tartışmaları yapıyorsa, 4688 Sayılı Yasa'nın da değişmesi gerekiyor. Bu konuda bir an önce adım atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"YASANIN ÇARPIKLIĞI KABUL EDİLMELİ"

Yaklaşan toplu sözleşme sürecine dikkat çeken Yalçın, "Ağustos ayında 8. dönem toplu sözleşmeyi yapacağız. Masada yaklaşık 6,5 milyon kişi var; kamu görevlileri ve emekliler. Bu durum milli gelirin adil paylaşımı açısından son derece önemli. Toplu sözleşme dönemi gelmeden yasa değişiklikleri yapılmalıdır" diye konuştu.

Bakanlıkla bu konuda yürütülen çalışmaların yarıda kaldığını belirten Yalçın, "4688 Sayılı Yasa'nın değişmesi ertelenirse, gelecekte bu sorunları tartışma fırsatımız olmayacak. Yasamızın mevcut haliyle çarpık olduğunu kabul edip, bir an önce çözüm bulunmalıdır" dedi.

TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANLARI

Memur toplu sözleşme zammının 2024 için yüzde 15+10, 2025 içinse yüzde 6+5 olarak uygulanmasına karar verilmişti.