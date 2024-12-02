EMEKLİ ZAMMI MEMUR MAAŞI 2025! 5 Aylık Enflasyon Farkı Yarın Belli Oluyor: SSK’lısı Bağ-Kur’lusu… En Büyük Risk Onların Maaşında

Son dakika haberleri… Emekli maaşı ve memur zammı dahil birçok kalemde etkili olacak Kasım ayı enflasyonu belli oluyor. Maaş zamlarında en önemli dönemeç öncesi açıklanacak enflasyon verisi ile 5 aylık memur enflasyon farkı da netleşecek. Peki en düşük emekli maaşı 2025’te kaç TL olacak? Memur maaş zammı ne olur? Ekonomistlerin Kasım 2024 enflasyon beklentisi ile en yeni tablo ortaya çıktı.

KASIM AYI ENFLASYONU YARIN BELLİ OLUYOR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın saat 10.00’da yılın 11. enflasyon verilerini oluşturacak olan Kasım ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Eylül’de yüzde 2,97, Ağustos’ta yüzde 2,47, Temmuz’da yüzde 3,23, Ekim’de yüzde 2,88 artış göstermişti. Ekonomistlerin Kasım ayından beklentisi yüzde 1,98 oldu.

5 AYLIK ENFLASYON FARKINDA YENİ ORAN

SSK ve Bağ-Kur emekli zammını doğrudan belirleyen enflasyon rakamları 4 ay için yüzde 12,06 olmuştu. Memur emeklileri de toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 7,99’luk zammı cebe koymuştu. 5 aylık enflasyon verileri yüzde 1,98’lik enflasyon beklentisi ile ortaya çıktı.

5 aylık enflasyon: Yüzde 14,27

SSK, Bağ-Kur 5 aylık zam oranı: Yüzde 14,27

Enflasyon farkı: Yüzde 3,89

Memur ve memur emeklisi 5 aylık zam oranı: Yüzde 10,13

6 AYLIK ZAM ORANI İÇİN MERKEZ BANKASI NE DİYOR?

Merkez Bankası’nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise enflasyonun bu ay için yüzde 2,01, Aralık ayı içinse yüzde 1,67 gelmesi öngörüldü. Bu verilerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık SSK ve Bağkur emekli maaş zammı da yüzde 16,22 olacak. Memur ve memur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının yüzde 5,65 olması, 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6’lık oranın ilave edilmesi ile de toplamın yüzde 11,99’a ulaşması bekleniyor.

2025 SSK 2000 ÖNCESİ VE SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI (MEVCUT – 5 AYLIK TAHMİN – 6 AYLIK TAHMİN)

SSK 2000 öncesi: 14.178 TL - 16.201,2 TL - 16.477,6 TL

SSK 2000 sonrası: 8.789 TL - 10.043,1 TL - 10.214,5 TL

Bağ-Kur esnaf: 12.695 TL - 14.506,5 TL - 14.754,1 TL

Bağ-Kur tarım: 10.089 TL - 11.528,7 TL - 11.725,4 TL

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI (MEVCUT – 5 AYLIK – 6 AYLIK)

En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL - 19.367,4 TL - 19.694,5 TL

En düşük memur maaşı - 39.205 TL - 43.176,4 TL - 43.905,6 TL

Bekar memur maaş - 36.236 - 39.906,7 TL - 40.580 TL

VERİLER EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİNİ ZORUNLU KILIYOR

Emekli kök maaşı taban aylık uygulaması nedeniyle Hazine desteği alarak 12.500 TL’ye tamamlanıyordu. Ocak 2025 emekli zammı döneminde de 3 milyondan fazla kişi bu uygulama nedeniyle 0 zam riski ile karşı karşıya kalınca en düşük emekli maaşı düzenlemesi bir kez daha devreye girecek. Bu kapsamda rakamın 15 bin TL seviyelerine yükseltilmesi öngörülüyor. 2000 sonrası SSK emeklileri ile Bağ-Kur esnaf ve tarım emeklilerinin maaşlarının bu düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor.

Emekli kök maaşı 8.789 TL olan SSK 2000 sonrası emeklilerin maaşlarının 15 bin TL’ye ulaşması için Hazine desteği ile zam oranı yüzde 70,61’i bulacak. Aynı şekilde Bağ-Kur esnaf emeklisinin 12.695 TL olan emekli kök maaşının en düşük emekli maaşı düzenlemesi sonrası zam oranı yüzde 18,16’yı görecek. Bağ-Kur tarım emeklisinin 10.089 TL olan emekli kök aylığının ise üzerine yüzde 48,68 oranında artış yapılacağı anlamını taşıyor.