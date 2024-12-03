Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları
Dolar/TL kuru, son bir haftadır yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Dün yeniden rekor kıran doların yükselişi sürüyor. Dolar/TL bugüne 34.74 seviyesinden başladı.
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, ABD'deki istihdam rakamları ve yurt içindeki enflasyon verileri, döviz kurlarını etkiliyor.
DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?
3 Aralık 2024 dolar ve euroda günün ilk rakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Dolar/TL saat 07.45 itibarıyla alış 34,74, satış 34,75'ten işlem görürken, euro ise aynı saat itibarıyla 36,48 TL seviyelerinde seyrediyor.