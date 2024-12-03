Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, ABD'deki istihdam rakamları ve yurt içindeki enflasyon verileri, döviz kurlarını etkiliyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

3 Aralık 2024 dolar ve euroda günün ilk rakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Dolar/TL saat 07.45 itibarıyla alış 34,74, satış 34,75'ten işlem görürken, euro ise aynı saat itibarıyla 36,48 TL seviyelerinde seyrediyor.