Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları

Dolar/TL kuru, son bir haftadır yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Dün yeniden rekor kıran doların yükselişi sürüyor. Dolar/TL bugüne 34.74 seviyesinden başladı.

Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, ABD'deki istihdam rakamları ve yurt içindeki enflasyon verileri, döviz kurlarını etkiliyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

3 Aralık 2024 dolar ve euroda günün ilk rakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Dolar/TL saat 07.45 itibarıyla alış 34,74, satış 34,75'ten işlem görürken, euro ise aynı saat itibarıyla 36,48 TL seviyelerinde seyrediyor.

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