Altın Fiyatları Trump’ın ‘Dolar’ Resti ile Çalkalandı! ‘Harika Amerika’ Tutkusu Tüm Dengeleri Alt Üst Etti

Piyasalar Trump‘ın yaklaşımını fiyatlamaya çalışırken uygulanacak olan politikaların hızı ve derecesi için bilinmezlik devam ediyor. Trump’ın seçim sloganı olan ‘Amerika’yı tekrar harika yapmak’ doğrultusunda benimsenen büyüme odaklı ve korumacı yaklaşım ABD hisse senetlerinde pozitif bir etki yaratarak piyasaların hareketlenmesine yol açtı. Ancak ekonomistler bu politikaların uygulanması durumunda bütçe açığı ve enflasyonist baskıların ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Güncel durumda piyasalar, makro veriler, merkez bankaları ve Trump üzerinden fiyatlama yaparken bu haftaki veriler ile Trump’ı, gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası ECB’yi, ertesi hafta ise ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını takibe aldı. Bu sabah global piyasalarda risk iştahı sınırlı pozitif. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,20, Dolar Endeksi 106,5 seviyesinde bulunuyor.

Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde yaşanan keskin düşüşün ardından dört günlük bir hafif yükseliş serisi yakalayan ons altın fiyatı, yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta boyunca 2640 direncinin üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışan sarı metal, dün yaşanan satışlarla birlikte bu önemli seviyede tutunamayarak 2620 kritik desteğine doğru geriledi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN ‘İYİMSER’ TAHMİN

Uzmanlar altın fiyatları için yaptıkları değerlendirmesinde, “Genel olarak zirve seviyesinden sonra dengelenme halinde olan altın için kısa vadede mevcut hal sürebilir. Orta vade ise daha iyimser beklentilere açık” yorumunu paylaştılar.

ALTIN GRAM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içine bakıldığında gram altın fiyatı bu sabah Kapalıçarşı serbest piyasada 3.168 TL’den değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatları 5.130 TL ve Cumhuriyet altını da 20.731 TL’den ekranlara yansıyor.