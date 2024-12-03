Altın Fiyatları Trump’ın ‘Dolar’ Resti ile Çalkalandı! ‘Harika Amerika’ Tutkusu Tüm Dengeleri Alt Üst Etti

Altın fiyatları Trump’ı korumacı politikalarından gelen etki ile dalgalandı. Ons altın bu sabah 2.640 dolar civarında işlem görüyor. Uzmanlara göre altın, kısa vadede dengeli bir seyir izlerken, orta vadede iyimser beklentileri ön planda tutuyor. Gram altın Kapalıçarşı’da bu sabah 3.168 TL’den, çeyrek altın fiyatları 5.130 TL’den ve Cumhuriyet altını da 20.731 TL’den değerleniyor. Piyasalar Trump’ın açıklamaları ve Fed faiz kararını yakından takip ediyor.

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Altın Fiyatları Trump’ın ‘Dolar’ Resti ile Çalkalandı! ‘Harika Amerika’ Tutkusu Tüm Dengeleri Alt Üst Etti

Piyasalar Trump‘ın yaklaşımını fiyatlamaya çalışırken uygulanacak olan politikaların hızı ve derecesi için bilinmezlik devam ediyor. Trump’ın seçim sloganı olan ‘Amerika’yı tekrar harika yapmak’ doğrultusunda benimsenen büyüme odaklı ve korumacı yaklaşım ABD hisse senetlerinde pozitif bir etki yaratarak piyasaların hareketlenmesine yol açtı. Ancak ekonomistler bu politikaların uygulanması durumunda bütçe açığı ve enflasyonist baskıların ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

Altın Fiyatları Trump’ın ‘Dolar’ Resti ile Çalkalandı! ‘Harika Amerika’ Tutkusu Tüm Dengeleri Alt Üst Etti - Resim : 1

ONS ALTIN FİYATLARI

Güncel durumda piyasalar, makro veriler, merkez bankaları ve Trump üzerinden fiyatlama yaparken bu haftaki veriler ile Trump’ı, gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası ECB’yi, ertesi hafta ise ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını takibe aldı. Bu sabah global piyasalarda risk iştahı sınırlı pozitif. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,20, Dolar Endeksi 106,5 seviyesinde bulunuyor.

Dolar ve Euroda Günün İlk RakamlarıDolar ve Euroda Günün İlk RakamlarıEkonomi

Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde yaşanan keskin düşüşün ardından dört günlük bir hafif yükseliş serisi yakalayan ons altın fiyatı, yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta boyunca 2640 direncinin üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışan sarı metal, dün yaşanan satışlarla birlikte bu önemli seviyede tutunamayarak 2620 kritik desteğine doğru geriledi.

Altın Fiyatları Trump’ın ‘Dolar’ Resti ile Çalkalandı! ‘Harika Amerika’ Tutkusu Tüm Dengeleri Alt Üst Etti - Resim : 3

ALTIN FİYATLARI İÇİN ‘İYİMSER’ TAHMİN

Uzmanlar altın fiyatları için yaptıkları değerlendirmesinde, “Genel olarak zirve seviyesinden sonra dengelenme halinde olan altın için kısa vadede mevcut hal sürebilir. Orta vade ise daha iyimser beklentilere açık” yorumunu paylaştılar.

Altın Fiyatları Trump’ın ‘Dolar’ Resti ile Çalkalandı! ‘Harika Amerika’ Tutkusu Tüm Dengeleri Alt Üst Etti - Resim : 4

ALTIN GRAM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içine bakıldığında gram altın fiyatı bu sabah Kapalıçarşı serbest piyasada 3.168 TL’den değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatları 5.130 TL ve Cumhuriyet altını da 20.731 TL’den ekranlara yansıyor.

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