MSB Acı Haberi Duyurdu: 1 Asker Şehit Oldu

16 Kasım'da Pençe kilit operasyonunda ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

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MSB Acı Haberi Duyurdu: 1 Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) acı haber geldi. 16 Kasım günü Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ, tedaviye alındığı GATA'da şehit oldu. Şehit düşen Uzman Çavuş Kızıldağ'ın memleketi Adana'nın Kozan ilçesi Taş Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı.

MSB Acı Haberi Duyurdu: 1 Asker Şehit Oldu - Resim : 1

Acı haberi alan yakınları, taziye için baba evine akın etti. Evli ve 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehidin, Çarşamba günü (yarın) Feke ilçesi Ormancık Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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