Denizli'de Feci Kaza: Yolcu Otobüsü TIR'la Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var

Denizli'de yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün sağ kısmında büyük hasar oluştu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Denizli'de Feci Kaza: Yolcu Otobüsü TIR'la Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 20 kişi de yaralandı.

Denizli'de Feci Kaza: Yolcu Otobüsü TIR'la Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Kaza, saat 03.00 sıralarında Duacılı Mahallesi İzmir-Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinden, Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Gürpınar'ın (60) yönetimindeki 07 ABL 737 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken, akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan'ın (36) kullandığı 15 AAY 875 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün sağ kısmında büyük hasar oluştu.

Denizli'de Feci Kaza: Yolcu Otobüsü TIR'la Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

1 ÖLÜ, 3'Ü AĞIR 20 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otobüsün içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından pencerelerden merdiven yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yolcu otobüsündeki 3'ü ağır 20 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralıların hastanelerde tedavisi sürüyor.

Denizli'de Feci Kaza: Yolcu Otobüsü TIR'la Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 3

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Kadirsancı'nın cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trafik akışı polis ekipleri tarafından tek şeritten sağlandı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası TIR ve otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Denizli'de Feci Kaza: Yolcu Otobüsü TIR'la Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 4

Kaynak: DHA

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