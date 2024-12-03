20 Milyonluk Vurgun İddiasında Son Perde! ‘Köpek Velisi’ Tutuklandı

Yaşama Tutunan Patiler Derneği adına toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

Aralarında Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü’nün de bulunduğu gözaltına alınan 7 şüpheli, Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sosyal medyada ‘Köpek Velisi’ olarak tanınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet Kılıç ve Ertan Işık, tutuklandı. Diğer şüpheliler T.S, E.K, F.Ö. ve C.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 29 Kasım'da Yaşama Tutunan Patiler Derneği’nde toplanan yardımların kişisel amaçlarla kullanıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Aralarında dernek yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Derneğin köpeklerin mama ve diğer ihtiyaçlarını, Buket Özgünlü'nün eski eşi olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan firari Tuna Boyacı adına kurulan 'Almina Pet' isimli şirketten aldığı ortaya çıkmıştı. İncelemede, 2021 ve 2023 yılları arasında toplanan bağışlarla bu şirketten mama alındığı tespit edilmişti.

MASAK RAPORUNA DA YANSIDI

Buket Özgünlü'nün kardeşi Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç adına kurulan 'Scooterist Motorlu Taşıtlar' ile Tuğçe Soysal ve Demet Kılıç adına kurulan 'Pırlantalı Çocuklar Anaokulu'nun sermayelerinin dernekten sağlandığı da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yansımıştı.

MAMA ALINMIŞ GİBİ GÖSTERMİŞLER

Öte yandan Ertan Işık'ın sahibi olduğu 'Papağan Evi' dükkanı üzerinden kesilen sahte faturalar ile derneğe mama satışı yapılmış gibi gösterildiği ve derneğin bu şekilde zarara uğratıldığı Sayıştay bilirkişi raporunda yer almıştı.

DERNEĞİ 20 MİLYON TL ZARARA UĞRATTILAR

Hesaplarda yapılan incelemede, Buket Özgünlü ve Demet Kılıç ile yakın akrabaları üzerine çok sayıda araç alım ve satımı yapıldığı ortaya çıkmıştı. İncelenen hesaplarda, çekilen nakit paraların karşılıklarının gösterilmediği öğrenilirken, şüphelilerin derneği 20 milyon TL zarara uğrattıkları belirlenmişti.

Kaynak: AA