ATM'lere Giden Eli Boş Dönecek! 2025 Yılından İtibaren Geçerli Olacak, Tamamen Tarihe Karışıyor

Şu anda ATM’lerde yalnızca 100 ve 200 liralık banknotlar kullanılabiliyor iddiası gelirken, Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve akademisyen Şenol Babuşcu’nun aktardığı bilgilere göre, bu durum 2025 yılında daha radikal bir değişimle devam edecek.