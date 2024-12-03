ATM'lere Giden Eli Boş Dönecek! 2025 Yılından İtibaren Geçerli Olacak, Tamamen Tarihe Karışıyor
Bankalar, ATM’lerde kullanılan banknotlarla ilgili köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. 2025 yılından itibaren düşük değerli Türk Lirası banknotlarının ATM’lerden tamamen kaldırılması planlanıyor.
Kaynak: Sözcü Gazetesi
Türk Lirası’nın enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenmesi, günlük hayatta küçük değerli banknotların kullanımını azalttı. 10, 20 ve 50 liralık banknotların piyasadaki dolaşımı giderek düşerken, bankalar ATM’lerinde bu banknotları bulundurmayı bırakmış durumda.
Şu anda ATM’lerde yalnızca 100 ve 200 liralık banknotlar kullanılabiliyor iddiası gelirken, Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve akademisyen Şenol Babuşcu’nun aktardığı bilgilere göre, bu durum 2025 yılında daha radikal bir değişimle devam edecek.
200 LİRALIK BANKNOTLAR KULLANILACAK
Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bankaların 2025 itibarıyla ATM’lere 100 liralık banknot koymayı da bırakacağını ve yalnızca 200 liralık banknotların kullanılacağını belirtti. Bu değişim, nakit işlemlerde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.
500 LİRALIK BANKNOTLAR GELİYOR İDDİASI
Babuşcu ayrıca, 2025’ten itibaren 500 liralık banknotların da piyasaya sürüleceğini iddia etti. Bu banknotların, ATM’lerdeki yerini alarak yüksek değerli banknot kullanımını artırması bekleniyor.
KÜÇÜK BANKNOTLARIN AZALMASI NEYİ DEĞİŞTİRECEK?
Düşük değerli banknotların dolaşımdan çekilmesiyle nakit işlemlerde alışveriş dinamiklerinin ve para taşıma alışkanlıklarının değişmesi öngörülüyor. Özellikle nakit ödeme ağırlıklı çalışan sektörler ve küçük ölçekli işletmeler, bu dönüşümden etkilenebilir.
2025 yılında resmen başlaması beklenen bu yeni dönem, hem bankaların operasyonlarını hem de kullanıcıların günlük finansal işlemlerini yeniden şekillendirecek.