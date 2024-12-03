Ortaokulda Zincirleme İstismar... Herkes Bilip Sustu! 17 Erkek Öğrenci...

Ankara’da bir ortaokulda 7.sınıf öğrencisi kız öğrenci dehşeti yaşadı. İddiaya göre, 17 erkek öğrenci sınıf arkadaşları A.B.’ye defalarca istismarda bulundu. İşte kan donduran olayın detayları…

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Ortaokulda Zincirleme İstismar... Herkes Bilip Sustu! 17 Erkek Öğrenci...

Ankara Çankaya’da bir ortaokulda eğitim gören A.B. isimli kız öğrenci, ailesine 17 arkadaşının okul tuvaletinde kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. Kızının anlattıkları sonrasında aile, emniyete giderek şikayetçi oldu, ardından okul yönetimi ve öğretmenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Okul kaydı başka okula alınan öğrenci, psikiyatrik tedaviye başladı.

“SINIFTA, KANTİNE, TUVALETTE… HER YERDE OLDU”

Hürriyet’te yer alan habere göre, 3 kez ifade veren öğrenci A.B. bahsettiği kişilerin kendisinin özel bölgelerine zorla dokunduklarını, öptüklerini iddia edip, “Bu dokunmalar okulun her yerinde oldu. Sınıfta, koridorda, kantinde, tuvalette oldu. Bu olayları görenler bana yardım etmediler” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Ortaokulda Zincirleme İstismar... Herkes Bilip Sustu! 17 Erkek Öğrenci... - Resim : 1

“EN AZ 3 KERE Y. BANA BUNU YAPTI”

Kendisinin aynı zamanda tehditte edildiğini belirten A.B., “Beni tuvaletin içine zorla soktular. Günde en az 3 kere Y. bana bunu yaptı. Y. ve K. bana şiddet uygulayarak tehdit ederek kıyafetlerimi çıkarmam için zorladılar” dedi.

Y. tarafından daha sonra aynı gün K. tarafından ne şekilde cinsel istismara uğradığını anlatan A.B toplam 17 erkek öğrencinin ismini verdi.

Ortaokulda Zincirleme İstismar... Herkes Bilip Sustu! 17 Erkek Öğrenci... - Resim : 2

“MATEMATİK ÖĞRETMENİM GÖRMÜŞ OLABİLİR”

A.B. şunları anlattı: Hepsinin zorlamasını hatırlıyorum. ‘Benimle çıkmazsan seni öldürürüz, anneni, babanı öldürürüz’ diye tehdit ediyorlardı. Kimin söylediğini net hatırlamıyorum. Matematik öğretmenim S.K. bu olayı görmüş olabilir.

Kan dondura olayda, çocuğun cinsel istismarı suçundan yetişkin biri hakkında 28 yıla kadar hapis istenirken, erkek öğrencilerin yaşı 15’ten küçük olduğu için haklarında 7 yıldan fazla ceza istenmedi.

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Kaynak: Hürriyet

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