Asgari Ücret Öncesi Bunu Yapana Nefes Aldırılmayacak! Bakanlık Bu Kez Çok Ciddi: Tespit Edilirse...

Ticaret Bakanlığı, asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmelerin yakından takip edildiğini, fahiş fiyat tespiti halinde kanuni, idari ve mali cezaların uygulanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde hem tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Temel gıda maddesi olan su ve yumurta sektörlerinde yaygın dağıtım ağına sahip üretici firmalarla bahse konu ürünlerin nihai tüketiciye ulaşımına aracılık eden dağıtıcı ve perakendeci firmalar nezdinde ticaret müfettişlerince 19-20 Kasım'da eş zamanlı denetim ve incelemeler yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, denetim ve incelemeler sonucu alınacak kararların, uygulanacak idari ve mali cezaların kamuoyuyla hemen paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların yaşam standartlarını etkileyen kırmızı ve beyaz et sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerde fiyat hareketleri ve piyasalardaki anlık reaksiyonların yakından takip edildiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Henüz asgari ücrette bir artış yaşanmamış olmasına rağmen bazı fırsatçıların bu durumu öne sürerek fiyatları haksız şekilde artırma girişimleri Bakanlığımızca yakından takip ediliyor. Asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan, haksız şekilde asgari ücret artış oranının aynısını direkt fiyat artış oranına dönüştürüp fahiş fiyat uygulamaya kalkan satıcılara gereken kanuni denetimler ve cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacaktır. Bu kapsamda, özellikle temel gıda ürünlerinde spekülatif fiyatlandırmalarla ilgili gelen şikayetler doğrultusunda başta ulusal, yerel ve zincir marketler olmak üzere halkımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı tüm noktalardaki fiyat artışları titizlikle denetleniyor."

STOKÇULARA CEZALAR ARTIYOR

Bakanlığın 81 il müdürlüklerince düzenli ve yoğun denetim yaptığına işaret edilen açıklamada, yılın 11 ayında 334 binden fazla işletmenin, 15 milyon 50 bin 390 ürünün denetlendiği ve 194 bin 303 aykırılık tespiti yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu dönemdeki denetimlerde il müdürlüklerince 442 milyon lira ceza kesildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 11 ayda 362 milyon lira ceza uygulamasına karar verildi ve tahsil edildi. Ayrıca Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından da aynı dönemde 3 milyar 954 milyon lira ceza tahakkuk ettirildi. Fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünler, söz konusu kurulca değerlendirildi ve ilgili mevzuat doğrultusunda 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında idari para cezaları uygulandı. Stokçuluk hallerinde ise öngörülen ceza tutarı her bir aykırılık için 1 milyon lira ile 12 milyon lira arasında uygulanıyor. Bu cezalar 2025'te yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranıyla artırılarak uygulanacaktır. Fahiş fiyat oluşumunu gösterir işaretlerin ortaya çıkması halinde, diğer sektörlerde de benzer denetimlere hızlıca başlanacak, sektörel denetimlerin tamamlanmasını müteakip fahiş fiyat artışı yapan firmalara kanuni, idari ve mali cezalar uygulanacaktır. Bakanlığımız, vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmecilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzeni sağlamak için mücadele kararlılığını aynı hassasiyet ve disiplinle sürdürecektir."