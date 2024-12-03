Sebze Fiyatları Kasım'da Vatandaşın Cebini Yaktı: En Yüksek Fiyat Artışı Onlarda

Tüketici fiyatları bazında kasımda aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 29,55 ile taze sebzelerde (patates hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5,17 ile seyahat malzemeleriyle ilgili ürünlerde görüldü.

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Sebze Fiyatları Kasım'da Vatandaşın Cebini Yaktı: En Yüksek Fiyat Artışı Onlarda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıklara göre fiyat değişimlerini yayımladı.

Buna göre, geçen ay aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 29,55 ile taze sebzelerde (patates hariç) görüldü. Bu grubu yüzde 23,19 ile evcil hayvanlar, yüzde 14,1 ile yumurta izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,69 ile ilaçlar, yüzde 9,65 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak, yüzde 7,07 ile sağlık sigortası, yüzde 6,85 ile paket turlar yer aldı.

Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5,17 ile seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlarla ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 4,84 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri, yüzde 4,69 ile bebek giyim ve yüzde 3,33 ile çocuk ve bebek ayakkabısı takip etti.

Kaynak: AA

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