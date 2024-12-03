ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Maaş Artışı Çıkmazında İlk Kez Duyacağınız Detay! Gelir ve Damga Vergisinde İstisna Yüksek Zamda Planları Bozdu
Son dakika: Asgari ücret zammı belirleme süreci 10 Aralık’ta başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, TÜRK-İŞ’ten 5, TİSK’ten 5 ve hükümetten 5 kişi olmak üzere toplamda 15 kişi ile masaya oturacak ve Ocak 2025 zam oranını belirleyecek. Karar doğrudan 7 milyonun dolaylı olarak tüm Türkiye’nin gelirini etkileyecek. Peki 2025 asgari ücret kaç TL olacak? En düşük kazançta birçok farklı senaryo üzerinde duruluyor. İşte net-brüt asgari ücret hesaplaması ile yeni asgari ücretin işverene maliyeti...
Son dakika haberi… 2024 asgari ücreti brüt 20.002 TL, net 17.002 TL ve işverene maliyeti de 23.503 TL olarak yüzde 49’luk bir zam oranı ile belirlenmişti. Bu yıl çok farklı rakamlar konuşulsa da birkaçı en öne çıkanlar arasında oldu. Uzmanlar yüzde 30-35 civarında bir beklenti içine girerken dikkat çeken vergi detayı gündeme geldi. Peki asgari ücret kaç TL olacak? Merak edilen sorunun yanıtı aşağıdaki rakamlarda saklı.
ASGARİ ÜCRET İÇİN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK TAHMİN
2024 yıl sonu enflasyonu için yapılan tahminlere bakıldığında en düşük tahmin yüzde 41,5 ile Orta Vadeli Program'da yer aldı. Ancak daha sonra bu tahminler yukarı doğru revize edildi. Yüzde 41,5 artarsa, brüt ücret 28.303 TL, net asgari ücret 24.058 TL ve işverene maliyet 33.257 TL’ye yükselecek.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son enflasyon raporunda yıl sonu beklentilerinin yüzde 44 olduğunu duyurdu. Bu artışın asgari ücrete yansıtılması durumunda brüt rakam 28.803 TL, net rakam 24.483 TL olacak. Asgari ücretin işverene maliyeti de 2025’te 33.844 TL’ye çıkacak.
ORTALAMA ENFLASYON FORMÜLÜ
Bu yılki enflasyon 2024 asgari ücret rakamının alım gücünü yüzde 44 enflasyon gelmesi halinde 10 bin liranın bile altına çekecek. Ancak iş dünyasının bunu görmezden gelip komisyon karşısına yüzde 25 zam teklifi ile gelmesi artık neredeyse kesin. Nedeni ise 2025 yılı enflasyon hedefinin bu orana yakın olması! Bu kapsamda beklenen diğer zam oranları ve oluşabilecek rakamlar ise şu şekilde hesaplandı:
YÜZDE 25
Brüt ücret 25.003 TL
Net ücret 21.253 TL
İşverene maliyet: 29.379
YÜZDE 30
Brüt ücret 26.003 TL
Net ücret 22.103 TL
İşverene maliyet 30.550 TL
YÜZDE 35
Brüt ücret: 27.003 TL
Net ücret 22.953 TL
İşverene maliyet 31.730 TL
“ASGARİ ÜCRET 23.000 TL OLABİLİR”
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ekonomist Emre Şirin, özellikle MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’nın dün yapmış olduğu ‘Yüzde 25’in üzerinde yapılacak asgari ücret zammı doğru değildir’ açıklamasını anımsatarak, ‘‘MÜSİAD Başkanı’nın bunu açıklaması manidar. Orayı işaret edecek. Ölümü gösterip sıtmaya razı bırakacaklar. Yüzde 30-35 arasında bir zam oranı gelecek. Yeni asgari ücret 22.500 TL ile 23 bin TL arasında olabilir. Orada da şunu diyecekler: ‘Yüzde 25’te herkes mutabıktı ama Sayın Cumhurbaşkanımız bunu verdi, enflasyona ezdirmedi. Üstelik hedef enflasyon da yüzde 21 iken” diye değerlendirmede bulundu.
VERGİ TAHSİLİNE ASGARİ ÜCRET ENGELİ!
Ekonomist Şirin, “Daha fazlasını bekleyemezsiniz, çünkü…’ diyerek iddiasının gerekçesini şu sözlerle anlattı:
“Şu gerçeğimiz de var. Asgari ücret gelir ve damga vergisinde istisna. Asgari ücretten fazla alanların asgari ücrette kadar olan kısmı da istisna. Çok fazla artırdığınızda o yukarıdaki dilimden tahsil edeceğiniz vergiden kayıp yaşıyorsunuz. Bunu kaybetmek istemeyeceklerdir. Bütçe açığı varken. Velev ki 45 verdiler. Onu yapsa dahi çok sevinmeyin. Çünkü anlattığım kayıpları çıkarmak için başka vergi icatları gelecektir.’