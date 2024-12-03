ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Maaş Artışı Çıkmazında İlk Kez Duyacağınız Detay! Gelir ve Damga Vergisinde İstisna Yüksek Zamda Planları Bozdu

VERGİ TAHSİLİNE ASGARİ ÜCRET ENGELİ!

Ekonomist Şirin, “Daha fazlasını bekleyemezsiniz, çünkü…’ diyerek iddiasının gerekçesini şu sözlerle anlattı:

“Şu gerçeğimiz de var. Asgari ücret gelir ve damga vergisinde istisna. Asgari ücretten fazla alanların asgari ücrette kadar olan kısmı da istisna. Çok fazla artırdığınızda o yukarıdaki dilimden tahsil edeceğiniz vergiden kayıp yaşıyorsunuz. Bunu kaybetmek istemeyeceklerdir. Bütçe açığı varken. Velev ki 45 verdiler. Onu yapsa dahi çok sevinmeyin. Çünkü anlattığım kayıpları çıkarmak için başka vergi icatları gelecektir.’