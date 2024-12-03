KASIM AYI ENFLASYONU Son Dakika: Emekli Zammı ve Memur Maaşlarında 5 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! Zam Oranı Neredeyse Netleşti

Kasım ayı enflasyonu son dakika olarak TÜİK tarafından duyuruldu. Yıl sonu yaklaşırken emekli maaş zammı ve memur zammı oranlarını hesaplamak isteyenler için son veri öncesi en önemli ipucu geldi. Milyonların zam oranı büyük ölçüde netleşti ödemeye ayar verecek TÜFE rakamları için açıklama az önce geldi. Ekonomistler enflasyonun Kasım’da yüzde 1,98 olarak açıklanmasını bekliyordu. Kritik emekli zammı, memur maaşı ve asgari ücret zammı öncesi oran belli oldu. İşte TÜİK 2024 Kasım ayı enflasyon oranları…

KASIM 2024 ENFLASYONU AÇIKLANDI

Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti. Bu ay ise yükseliş aylık bazda yüzde 2,24 oldu. Yıllık bazda yüzde 47,09 olarak açıklandı.

MERKEZ BANKASI’NDAN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyonun yılı yüzde 44,81 ile kapatması bekleniyor. Yine aynı ankette TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıkmıştı.

İŞTE 5 AYLIK EMEKLİ MEMUR ENFLASYON FARKI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,06’lık zam oranını ilk 4 ay için garantilemişti. Memur ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 7,99’luk oranı kesinleşmişti. İşte 5 aylık enflasyon oranları ile milyonların en yeni zam tablosu: