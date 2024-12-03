ENAG Kasım Ayı Enflasyonunu Açıkladı

ENAG verilerine göre kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,06 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 86,76 olarak gerçekleşti. Böylelikle enflasyon, geçen aya göre daha az artış gösterdi.

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ENAG Kasım Ayı Enflasyonunu Açıkladı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu'ndan hemen önce kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,06 artarken yıllık enflasyon yüzde 86,76 olarak gerçekleşti.

Alt gruplarda en yüksek enflasyon oranı yüzde 7,23 ile 'giyim ve ayakkabı' grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 7,17 oranla 'ulaştırma' grubu takip etti. Eğlence ve kültür grubunda ise enflasyon oranı yüzde 6,67 oldu.

GEÇEN AYA GÖRE DÜŞÜŞ

ENAG ekimde enflasyonun aylık bazda yüzde 5,57, yıllık bazda ise yüzde 89,77 arttığını duyurmuştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul'un kasım ayı enflasyonunu aylık yüzde yüzde 3,07, yıllık yüzde 57,99 olarak açıklamıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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