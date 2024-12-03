Gram Altın mı Yoksa Çeyrek Altın mı Almak Daha Karlı? Kapalıçarşı Kuyumcusu Açıkladı

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altının ağırlığı yaklaşık 1.75 gramdır. Genellikle 22 ayar olup, gram altına göre biraz daha az safdır. Tanınırlığı yüksektir ve kolayca alınıp satılabilir.

Gram altına göre daha büyük olduğu için kaybolma riski daha düşüktür.

Dezavantajı ise, işçilik maliyeti nedeniyle gram altına göre daha pahalıdır.

Ayrıca fiyat dalgalanmalarından daha fazla etkilenebilir.