Gram Altın mı Yoksa Çeyrek Altın mı Almak Daha Karlı? Kapalıçarşı Kuyumcusu Açıkladı
Altın alırken genellikle gram altın veya çeyrek altın tercih edilir. Her iki seçeneğin de kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Peki gram altın mı yoksa çeyrek altın mı almak daha karlı? Kapalıçarşı kuyumcusu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın, yüzyıllardır güvenli liman olarak kabul edilen değerli bir metaldir. Özellikle ekonomik belirsizlikler dönemlerinde yatırımcıların ilk tercihleri arasında yer alır. Ancak altın alırken birçok seçenek bulunması, yatırımcıları kararsızlığa sürüklemektedir. "Gram altın mı yoksa çeyrek altın almak mı daha karlı?" sorusu, altın yatırımı yapacakların en sık karşılaştığı sorulardan biridir.
Altın, enflasyona karşı korunma, portföy çeşitlendirmesi ve likiditesi yüksek olması gibi birçok avantaj sunar. Bu nedenle, hem kısa hem de uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir seçenektir.
Altın alırken genellikle gram altın veya çeyrek altın tercih edilir. Her iki seçeneğin de kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır.
GRAM ALTIN
Gram altının adı üstünde ağırlığı 1 gram saf altındır. Genellikle 24 ayar olup, saflık oranı yüksektir. Daha küçük miktarlarda altın alımına olanak sağlar. Fiyat dalgalanmalarından daha az etkilenir. İşçilik maliyeti olmadığından daha karlıdır.
Dezavantaj olarak küçük boyutlu olduğu için kaybolma riskine karşı daha hassastır.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altının ağırlığı yaklaşık 1.75 gramdır. Genellikle 22 ayar olup, gram altına göre biraz daha az safdır. Tanınırlığı yüksektir ve kolayca alınıp satılabilir.
Gram altına göre daha büyük olduğu için kaybolma riski daha düşüktür.
Dezavantajı ise, işçilik maliyeti nedeniyle gram altına göre daha pahalıdır.
Ayrıca fiyat dalgalanmalarından daha fazla etkilenebilir.
GRAM ALTIN MI YOKSA ÇEYREK ALTIN MI ALMAK DAHA KARLI?
Uzun vadede değerlendirildiğinde, gram altın genellikle daha karlı bir yatırım olarak kabul edilir. Çünkü gram altının saflık oranı yüksektir ve işçilik maliyeti yoktur. Bu da gram altının değerini daha hızlı artırmasını sağlar. Ancak kısa vadede fiyat dalgalanmaları nedeniyle çeyrek altın da karlı olabilir.
Altın yatırımı yapacaklar için en mantıklı seçenek, yatırım amacına ve risk toleransına göre değişebilir. Uzun vadeli ve güvenli bir yatırım yapmak isteyenler için gram altın daha uygun olabilir. Ancak kısa vadede kar elde etmek isteyenler için çeyrek altın da tercih edilebilir.