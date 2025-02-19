Ordu'da Gizemli Varil Alarmı: 3 İlçede Kıyıya Vurdu, Ekipler Harekete Geçti

Ordu'da üç ilçenin sahilinde kıyıya vuran variller vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler büyük güvenlik önlemleri altında varilleri inceledi. Varillerden birinde kimyasal madde tespit edildi.

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Ordu'da Gizemli Varil Alarmı: 3 İlçede Kıyıya Vurdu, Ekipler Harekete Geçti

Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde sahile vuran variller paniğe neden oldu. Olayın ardından ekipler hızla bölgelere sevk edilerek incelemelerde bulundu.

Ordu'da Gizemli Varil Alarmı: 3 İlçede Kıyıya Vurdu, Ekipler Harekete Geçti - Resim : 1

BİRBİRİNE BAĞLI ÜÇ VARİL

Ünye’nin Gölevi Mahallesi'ndeki Batıpark Plajı’nda, birbirine bağlı üç boş varil kıyıya vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yapılan incelemelerde varillerin tehlike oluşturmadığı ve büyük ihtimalle uluslararası gemilerden düştüğü belirtildi.

Ordu'da Gizemli Varil Alarmı: 3 İlçede Kıyıya Vurdu, Ekipler Harekete Geçti - Resim : 2

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Fatsa ilçesi Yenipazar Mahallesi'nde de benzer bir olay yaşandı. Sahilde birbirine bağlı üç varil gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek gerekli kontroller yapıldı. Güvenli olduğu tespit edilen variller bölgeden kaldırıldı.

Ordu'da Gizemli Varil Alarmı: 3 İlçede Kıyıya Vurdu, Ekipler Harekete Geçti - Resim : 3

KİMYASAL TESPİT EDİLDİ

Gülyalı ilçesinde de sahile tek bir varilin vurduğu fark edildi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD’a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, bu varilde kimyasal madde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, varili imha edilmek üzere teslim aldı.

Ordu'da Gizemli Varil Alarmı: 3 İlçede Kıyıya Vurdu, Ekipler Harekete Geçti - Resim : 4

Yetkililer, diğer altı varilde herhangi bir kimyasal maddeye rastlanmadığını belirtti. Olayla ilgili detaylı araştırma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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