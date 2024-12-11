Denizde Cansız Beden Bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde balık tutmak için sahile gelen vatandaşlar, denizde kimliği henüz belirlenemeyen 70 yaşlarında bir şahsın cesedi buldu.

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Denizde Cansız Beden Bulundu

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi sınırlarında yer alan Erdemli Balıkçı Barınağının hemen dışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olta ile balık tutmaya gelenler, fenerin yakınlarında denizde bir kişinin cansız bedenini gördü.

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Bunun üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ile polis ekiplerine bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botla giderek 70 yaşlarında olduğu değerlendirilen yaşlı adamın cansız bedenini sudan aldı. Ceset, balıkçı barınağı içinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı noktasına getirildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından savcı incelemede bulundu. Cenaze daha sonra Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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DÜŞEREK BOĞULMUŞ OLABİLİR

Kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen ancak kıyafetleri üzerinde olan sahil kenarından düşerek boğulduğu değerlendirilen şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra kesinlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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