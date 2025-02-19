Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar!

Konya'da R.D., M.E.B. ve A.P., arkadaşları Ahmet Değirmenci'nin kızını arayıp, 'Babana ulaşamıyoruz?’ dedi. Ardından 3 arkadaş, Değirmenci'nin kızıyla birlikte eve gitti. İçeri girdiklerinde Değirmenci'yi banyoda kanlar içerisinde gören 3 arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, 'Arkadaşımız Ahmet Değirmenci'yi evde kanlar içinde bulduk' diye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Değirmenci’nin başına sert bir cisimle vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi, detaylı otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk incelemelerde, ölümün kafa travması ve aşırı kan kaybından kaynaklandığı belirlendi.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek R.D., M.E.B. ve A.P.’nin olay öncesinde eve giriş çıkış yaptığını tespit etti. Şüpheli hareketleri nedeniyle gözaltına alınan üç kişi, suçlamaları reddetse de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelileri "kasten öldürme" suçlamasıyla tutukladı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Değirmenci’nin kızının da tanık olarak ifadesine başvuruldu.

Kaynak: DHA