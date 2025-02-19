Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar!

Konya'da evinde kanlar içinde bulunan Ahmet Değirmenci’nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayla bağlantılı üçarkadaşını gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Detaylar ise kan dondurdu...

Son Güncelleme:
Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar!

Konya'da R.D., M.E.B. ve A.P., arkadaşları Ahmet Değirmenci'nin kızını arayıp, 'Babana ulaşamıyoruz?’ dedi. Ardından 3 arkadaş, Değirmenci'nin kızıyla birlikte eve gitti. İçeri girdiklerinde Değirmenci'yi banyoda kanlar içerisinde gören 3 arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, 'Arkadaşımız Ahmet Değirmenci'yi evde kanlar içinde bulduk' diye haber verdi.

Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar! - Resim : 1

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Değirmenci’nin başına sert bir cisimle vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi, detaylı otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk incelemelerde, ölümün kafa travması ve aşırı kan kaybından kaynaklandığı belirlendi.

Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar! - Resim : 2

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek R.D., M.E.B. ve A.P.’nin olay öncesinde eve giriş çıkış yaptığını tespit etti. Şüpheli hareketleri nedeniyle gözaltına alınan üç kişi, suçlamaları reddetse de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelileri "kasten öldürme" suçlamasıyla tutukladı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Değirmenci’nin kızının da tanık olarak ifadesine başvuruldu.

Nevşehir'de Kadın Cinayeti: Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar EttiNevşehir'de Kadın Cinayeti: Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar EttiGüncel

Tokat'ta Baltalı Vahşet! Arkadaşını Katletti, 'Adam Öldürdüm' Diye BağırdıTokat'ta Baltalı Vahşet! Arkadaşını Katletti, 'Adam Öldürdüm' Diye BağırdıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Konya Cinayet Polis Saldırı
Son Güncelleme:
Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu
Avcılar'da Metrobüs Yangını! Yolcular Tahliye Edildi Avcılar'da Metrobüs Yangını! Yolcular Tahliye Edildi
Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
ÇOK OKUNANLAR
İtalyan Şefin 14 Yaşındaki Oğlu Öldürülmüştü... Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım! Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım!
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
Meteoroloji ve AKOM'dan Uyarı Üstüne Uyarı! Tüm Yurtta Altay Kar Fırtınası Alarmı Verildi: Bütün Hafta Donacağız Altay Kar Fırtınası Alarmı! Bütün Hafta Donacağız
Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar! Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar!
MHP'den Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama MHP'den Devlet Bahçeli Açıklaması