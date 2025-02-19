Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'

Irak vatandaşı olan ve 10 yıldır Türkiye'de ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki F.M.A. dini eğitimini tamamlamak için 2022 yılından beri Taksim’de bulunan Keldani Katolik Kilisesi'ne gidiyordu. Burada Peder Fahad Al Mourad’dan dersler alıyordu.

ÇOCUĞA ULAŞMAK İÇİN ANNEYİ ARADI

F.M.A. Eylül 2024’te yine Keldani Kilise’sinde bulunan başka bir rahip ile Büyükada'da bulunan Santa Maria Draperis Kilisesi'ne kampa gitti. Kendisi kampta olduğu dönemde Peder Fahad Al Mourad çocuğun annesini aradı. Bir konuda çocukla görüşeceğini söyleyerek numarasını istedi. Anne numarayı vermedi. Ancak ertesi gün Peder Fahad Al Mourad'ın yardımcısı Remzi Aday isimli kişi aradı ve Peder'in çocukla önemli bir şey görüşeceğini söyleyerek numarasını istedi. Anne bu kez numarasını verdi.

'BU PEDER PEDOFİLİ BENDEN VİDEO İSTİYOR'

13 gün sonra F.M.A. kamptan eve geri döndü. Anne oğlunda herhangi bir değişiklik fark edemedi. İki gün sonra ise Peder Fahad Al Mourad anneyi yeniden aradı ve F.M.A.'yı aradığını ve ulaşamadığını söyledi. Anne ise çocuğunun okulda ve derste olduğunu; o nedenle telefonu açamayacağını söyledi. Oğlunu arayan anne, "Peder seni aramış. Neden açmıyorsun? Çok ayıp ediyorsun" dedi. Aldığı cevap ise bir anneye hayatının şokunu yaşattı: "Anne bu adam pedofili. Benden daha fazla video istiyor."

'PEDER PARA VERMEK İSTİYOR'

Çocuk yaşadığı dehşetin tüm detaylarını annesine anlattı. Anne ise ne yapacağını araştırmaya başladı. Kadın, çocuğunun anlattıklarını ilgili makamlara iletti. Vatikan'daki yetkililerden bir telefon aldı ve çocuğunun yaşadıklarını tek tek anlattı. Bu süreçte Peder Fahad Al Mourad çocuğu ve aileyi aramaya devam etti. Ancak ne anne ne de mağdur çocuk telefona cevap vermedi. Bu kez Peder Fahad Al Mourad'ın yardımcısı Remzi Aday aileyi aradı. Peder'in pişman olduğunu; para vererek, ayaklarına kapanıp özür dileyip konuyu kapatmak istediğini aktardı. Ancak anne bunun mümkün olmadığını söyledi.

FAİL KANADA'YA KAÇTI

Anne internet üzerinden sesini duyurmaya çalışırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü konudan haberdar olarak olaya müdahale etti. Annenin ifadesi alınırken, çocuğun Peder Fahad Al Mourad'a gönderdiği tüm fotoğraf ve videolara ise el konuldu. Ancak bu süreçte Kanada'ya giden Peder Fahad Al Mourad geri dönmedi.

Kaynak: Haber Merkezi