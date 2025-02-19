Avcılar'da Metrobüs Yangını! Yolcular Tahliye Edildi
İstanbul Avcılar'da metrobüs yangını korkuttu. Metrobüsün motor kısmından duman çıktığını gören sürücü hemen aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Metrobüs durağından yolcu alan metrobüs hareket ettiği sırada, sürücü aracın arkasındaki motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti.
Metrobüsü durdurarak yolcuları indiren sürücü, yangın tüpü ile yangına müdahale etti. Duraktaki görevliler de yangın tüpleri ile motora müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Metrobüsten indirilen yolcular, başka araçlara nakledildi.
Kaynak: DHA
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