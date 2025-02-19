Eğitime Kar Engeli! İşte Okulların Tatil Edildiği İller

Yurt genelinde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı sebebiyle 19 Şubat Çarşamba günü 'okullar tatil olacak mı?' sorusu da gündeme gelmeye başladı. Yarın sabah saatlerinde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar 1 gün tatil edildi.

KASTAMONU

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Daday ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Küre, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kastamonu Valiliği tarafından kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının, meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarının oluşabileceğine dikkati çekilen açıklamada, "Muhtemel olumsuzlukları önlemek adına, Çorum Valiliğimizin de şehrimiz için aldığı karar çerçevesinde üniversitemizde 19 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretime ara verilen günde idari işlerin aksatılmaması koşulu ile akademik ve idari personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Mecitözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki olumsuz hava şartlarından ötürü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

TUNCELİ

Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

TOKAT

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba günü tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verileceği duyuruldu. Ayrıca kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek muhtemel risk ve olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SAMSUN

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde eğitime 19 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü ilimiz merkez ilçede eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SİNOP

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Önleyici tedbir ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı kent ve ilçelerde 19 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

ÇORUM

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kar yağışı ve hava koşulları sebebiyle olumsuz durumlar oluşabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci hareketliliği dikkate alınarak ilimiz merkez ilçesi ve bağlı köylerinde, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında Valiliğimiz kararıyla eğitim ve öğretime 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

AMASYA

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 19 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, hava şartları nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar ile can ve mal güvenliğine yönelik olumsuzlukları en aza indirmek için il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği vurgulandı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA