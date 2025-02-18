İstanbul'da Kar Alarmı! Uçak Seferleri İptal Edilecek

20 Şubat Perşembe günü başlayacak ve tüm hafta boyunca etkili olması beklenen kar yağışına ilişkin AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda da olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklar başladı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri’nin (HEAŞ) Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) Toplantısı kararı gereğince; beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 20 Şubat 2025 tarihindeki uçuşların yüzde 10’u ve 21 Şubat 2025 tarihlerindeki uçuşların yüzde 15’i oranında iptal edileceği açıklandı.

HEAŞ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"18.02.2025 MADKOM Toplantı Kararı “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 20.02.2025 tarihindeki uçuşlar %10 ve 21.02.2025 tarihlerindeki uçuşlar %15 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

THY UÇUŞLARINA KAR ENGELİ

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın da İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştireceği bazı uçuşlarının iptal edildiği duyuruldu. Firmanın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA