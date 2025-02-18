Meclis'te Tansiyon Yükseldi! MHP'li Başkan, AKP'li Vekilleri Azarladı: 'Terbiyeli Olun'

TBMM Genel Kurulu, 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

AKP İstanbul Milletvekili Yahya Çelik'in, İstanbul'un deprem riskiyle ilgili yaptığı gündem dışı konuşma, tartışmalara yol açtı. Çelik, "2019'da 'İstanbul'un kentsel dönüşümünü 5 yılda çözeceğim' diyen bir belediye başkan adayı ortaya çıktı. Halk güvendi oyunu verdi ama bir baktık ortadan kayboldu. Birkaç hafta önce artık yüzü kalmadığı için billboardlara reklam vermekle yetindi. Bizim 23 yılda yaptığımızı 6 yılda yaptığını ifade etti. Nerede olduğunu sorduğumuzda yine yok oldu. Belki rakam büyük görülebilir içinizden 'nasıl yapacaklar' diye düşünüyor olabilirsiniz ama bu bir öncelikleri belirleme meseledir" ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan konutların fotoğraflarını göstererek, "Çalışınca neler mi oluyor? Çalışınca bunlar oluyor" dedi.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise Çelik'in konuşmasına tepki gösterdi. Günaydın, "Veriler ve gerçekler ortaya çıkınca çarptırmalar sessiz kalacak. 650 bin bağımsız konut yapıldığı ve bir yıl içinde teslim edeceğinizi söylediniz. Kendi rakamlarınızla iki yıl sonra teslim edebileceğiniz oran yüzde 30'dur. Bu oran Hatay'da yüzde 18'dir. Siz buradan bir başarı öyküsü çıkartmaya çalışıyorsunuz bu olsa olsa bir utanç konusu olabilir. Bir yılda teslim edeceğim diyenler ancak iki yılda yüzde 30'unu teslim edebildiler. İstanbul için ise insan biraz düşünmez mi, 1994 yılından 2019'a kadar 25 yıl sen yönettin. 2019'dan 2024'e kadar 25 ilçe belediyen vardı ama yalandan başka bir şey söylemediğiniz için bir milyon fark yediniz hala konuşuyorsunuz" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de depremi siyasete malzeme yapmanın yanlış olduğunu vurgulayarak, "Deprem bölgesine gidip gördüyseniz konteyner bile yok. Öyle köyle var ki... Gezseydiniz burada böyle konuşamazdınız.. İstanbul vekillerinin İstanbul'dan haberi yok. Bir deprem riski var ama bu risk Çağlayan Adliyesi'ndedir. Orada halka hizmet etmek için belediye meclis üyelerine kent uzlaşısını bahane eden bir zihniyet vardır. Bu hizmetin önünü kesen bu anlayıştır" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ BAŞKAN ÇİLEDEN ÇIKTI

AKP'li vekillerin tepkileri üzerine Adan araya girerek, "Ben size söz vereyim kardeşim. Gel ne konuşacaksan konuş, laf atmak yok. Niye bağırıyorsunuz burası sokak mı? Gel konuş burada. Terbiyeli ol. Bir huzursuzluk, bir yanlış anlaşılma varsa oradan buraya bağırmak ayıp. Bu bağırmayı kim yaparsa yapsın müdahale ediyorum. Şurada üç metre yürüyüp bir çay için, anlaşılmayan konuyu çözün" dedi.

Kaynak: ANKA