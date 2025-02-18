DEVA Partili Ekmen: 'İsmi Konulmamış Bir Çözüm Süreci İçindeyiz'

Hak İnisiyatifi’nin 3. Kürt Forumu’nda söz alan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, çözüm süreci tartışmaları kapsamında Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim ve 5 Kasım konuşmalarının işaret ettiği yeni döneme ve Kürt meselesinin çözümünde toplumsal kabulün önemine dikkat çekti.

Ekmen, “Güncel gelişmeler deyince 1 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin DEM sıralarına yönelerek tokalaşma ile başlattığı ve bugünlerde İmralı'dan bir çağrının beklendiği, ismi konulmamış bir silahsızlandırma girişiminden bahsedebiliriz. Bu süreç; Özal, Demirel, Erbakan, 28 Şubat Darbe Dönemi, Öcalan’ın yakalanması, AK Parti'nin yaptığı 4 girişimle birlikte 12 ya da 13 girişimden hiçbirine benzemediği gibi dünyada bilinen örneklerine de neredeyse hiç benzemeyen bir girişimin içinde olmamız meseleyi kavrama ve anlayışımızı zorlaştırmaktadır. Bu süreçte kurgulanmış bir mekanizma yok, İmralı Heyeti’nin ziyaretleri ve mektup trafiğine aracılık yapması var” ifadelerini kullandı.

MECLİSTE DESTEK YÜKSEK

Sürece dair Meclis’teki desteği değerlendiren Ekmen, CHP ve AK Parti’nin süreci desteklediğini, ancak henüz somut bir adım atılmadığını belirtti. İYİ Parti’nin ise bu konuda daha temkinli davrandığını ifade etti. Ekmen, liderlerin mutabakatının yeterli olmadığını, toplumsal rızanın oluşturulmasının gerektiğini vurguladı.

“CHP, AK Parti'nin yargı eliyle yürüttüğü saldırganlığa rağmen, prensipte desteğini sürdürüyor. Meclis’te İYİ Parti hariç hiç kimse sürece neredeyse itiraz etmiyor, hatta destekliyor." diye Ekmen, "Bahçeli ve Erdoğan’ın ısrarla siyasete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne referans vermesine rağmen henüz bu anlamda bir gelişme yaşanmış değil. Muhtemelen bunun için de bir ajandaları vardır.” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA OLACAK MI?

Ekmen, olası bir anlaşma paketinin toplumsal ve Meclis onayına ihtiyaç duyacağını belirtti. Bu süreçte, toplumsal rızanın sağlanmasının önemini yineleyerek, siyasetin bu konuda büyük bir rol oynayacağını söylerken ayrıca Kürt meselesinin çözümünün toplumsal bir zemin üzerinden ilerlemesi gerektiğini ve çözümde toplumsal onayın elde edilmeden adım atılamayacağının da altını çizdi.

Çözüme dair atılması gereken adımları sayan Ekmen, "Dolayısıyla çözüme dair bir anlaşma paketi yok ama şu üç konuda hızlıca adımlar bekleyebiliriz: Birincisi, hasta hükümlü ve tutuklular. İkincisi, kayyım atanan yerlerin hızlıca görevine iadesi. Üçüncüsü de yargı yoluyla sürdürülen birtakım baskıların hafifletilmesi." dedi.

HAK TEMELLİ YAKLAŞIM

Kürt meselesinin çözümünde hak temelli bir yaklaşım olması gerektiğini belirten Ekmen, AKP’nin yaklaşımını eleştirdi. Meselenin doğru bir şekilde ele alınmadığını ifade eden Ekmen, çözümün yalnızca elitlerin mutabakatıyla değil, toplumun onayıyla sağlanması gerektiğini söyledi.

TOPLUMUN ONAYI VE SÜRECİN SİYASALLAŞMASI

Son olarak, Kürt meselesine dair çözümün toplumsal rıza üretecek bir dille anlatılması gerektiğine vurgu yapan Ekmen, sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz çözüm değil, çözümü konuşabileceğimiz bir girişimin arifesinde gözüküyoruz. Bu konular toplumun onayından geçmeli, elitlerin mutabakatı ile bitirecek bir mesele değil bu. Toplumsal rızanın üretilerek elitlerin yapacağı her türlü girişimin toplumsal onaya bağlanması gerekir. Yoksa bir gün Konya'dan ya da Trabzon'dan gelen bir milletvekili seçim bölgesindeki tepkileri ifade ederek MHP ya da AK Parti grubunu altüst edebilir. 2009, 2011, 2013'te yaşanmışlıklar üzerinden de bunu söylüyorum, o halde toplumsal rızanın üretimine verilecek katkılar siyaset ve sivil toplumun gündemi olmalı” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi