Bakan Uraloğlu'ndan İsrailli Bakana Protesto

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen 4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı’na katıldı. "Hayata Bağlılık" temasıyla gerçekleştirilen konferans; liderleri, uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Uluslararası ulaştırma iş birlikleri hakkında da mevkidaşları ile ikili görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, konferans kapsamında Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı’na da katıldı. Toplantıda yol güvenliğinin geleceği, iklim değişikliği, sürdürülebilir ulaşım ve yeni hareketlilik trendleri ele alındı.

Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada yol güvenliğinin sadece ulaşım meselesi olmadığını vurgulayan Uraloğlu, yol güvenliğinin aynı zamanda halk sağlığı ve sürdürülebilir bir kalkınma sorunu olduğunu ifade etti.

O SIRALAMADA 4. ÜLKEYİZ

Türkiye'nin, 2030'a kadar can kaybını yüzde 50 azaltmak için yaptığı çalışmaların da altını çizen Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Güvenli altyapı ve akıllı ulaşım sistemleri alanındaki çalışmalarımız var. 22 yılda yaklaşık 25 bin kilometre bölünmüş yol yaptık ve kazalarda can kaybını yüzde 80 azalttık. Sıkı denetim ve sürücü bilinçlendirme programlarını geliştirerek trafikte bilinç oluşturduk Dijital takografı ülkemizde yaygınlaştırdık. 15 yıldır kullanıyoruz, dünyada 4. üretici ülkeyiz."

Uraloğlu, Türkiye'nin acil müdahale ve kaza sonrası bakım noktasında mesafe aldıklarını dile getirerek, bu tecrübeleri paylaşmak için iş birliğine açık olduklarını da anlattı. Türkiye'de son 20 yılda trafik kazalarında can kaybı oranında önemli bir düşüş sağlandığını ifade eden Uraloğlu, hedefin sıfır can kaybına ulaşmak olduğunu ifade etti.

YAPAY ZEKA MESAJI

Teknoloji ve dijitalleşmeden sonuna kadar faydalanmak gerektiğini ifade eden Uraloğlu, altyapının ve araçların akıllandırılması gerektiğini belirtti. Uraloğlu, “Yani yapay zekayı kullanmamız gerekiyor. Yol güvenliği ulusal bir mesele değil bölgesel ve küresel bir meseledir. Bu anlamda Marakeş Deklerasyonu'nu canı gönülden destekliyoruz, sonuna kadar iş birliği yapacağız. Unutmayalım her hayat değerlidir ve her trafik kazası önlenebilir."

SALONU TERK ETTİ

Bakan Uraloğlu, Pakistan ile Katar'ın da aralarında olduğu ülke temsilcileri ile birlikte oturumda konuşan İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev’i protesto ederek salonu terk etti.

Kaynak: Haber Merkezi