Ameliyat Masasında Pazarlık Yapan Muhasebeci Tutuklandı

İstanbul’da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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Ameliyat Masasında Pazarlık Yapan Muhasebeci Tutuklandı

İstanbul'da Özel Aile Hastanesi’nde meydana gelen olayda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında stent fiyatı pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Yapılan incelemeler kapsamında hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu.
Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen muhasebeci H.Y. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ameliyat Masasında Skandal Pazarlıkta Flaş GelişmeAmeliyat Masasında Skandal Pazarlıkta Flaş GelişmeGüncel

Kaynak: İHA

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