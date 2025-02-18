İsrail'den Türkiye'ye Skandal Suçlama: 'Hizbullah'ı Yeniden Kuruyor!'

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, İran'ın Hizbullah'ı yeniden canlandırmak için finansal destek sağladığını iddia etti. Ayrıca Sa'ar bu süreçte Türkiye'nin de rol oynadığını iddia ederek, "İran, Türkiye ile işbirliği yapıyor" suçlamasını yöneltti.

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İsrail'den Türkiye'ye Skandal Suçlama: 'Hizbullah'ı Yeniden Kuruyor!'

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Amerikalı senatörlerden oluşan bi grupla yaptığı toplantıda, İran'ın maddi yardım sağlayarak Hizbullah'ı yeniden canlandırmak için büyük bir çaba sarf ettiğini iddia etti. Saar, açıklamasının devamında ise "İran, Türkiye ile işbirliği yapıyor" suçlamasını yöneltti.

İsrail'den Türkiye'ye Skandal Suçlama: 'Hizbullah'ı Yeniden Kuruyor!' - Resim : 1

TÜRKİYE'YE SUÇLAMA

Bakanın ofisine göre, “İran, Hizbullah’ın gücünü ve konumunu yeniden tesis etmek için Lübnan’a para kaçırma çabalarını yoğunlaştırdı” dedi. Ayrıca Saar, İsrail ordusunun Hizbullah'ın kendini silahlandırmasına izin vermeyeceğini de dile getirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığında yedi senatör ve Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un da hazır bulunduğu görüşmede konuşan Sa'ar şu iddiaları dile getirdi:

“İran, Hizbullah'a gücünü ve statüsünü yeniden kazandırmak için Lübnan'a para kaçırma çabalarını yoğunlaştırmış durumda. Bu çaba, diğer kanalların yanı sıra, Türkiye üzerinden ve onun işbirliğiyle yürütülüyor.”

İsrail'den Türkiye'ye Skandal Suçlama: 'Hizbullah'ı Yeniden Kuruyor!' - Resim : 2

İsrail, daha önce de benzer bir iddiada bulunmuş ve 'Türk vatandaşlarının para dolu çantalarla Lübnan'a gelerek, Hizbullah'a finansman sağladığını' iddia etmişti. Ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı.

Lübnan, İsrail'in bu konudaki tehditlerini sebep göstererek İran'dan gelen uçaklara hava sahasını kapadı. İsrail'in 'İran'dan gelen uçakları vuracağını' söyledi.

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Kaynak: AA

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