Estetik Değil Facia! Güzelleşmek İsterken Kabusu Yaşadılar: Doktordan Skandal Savunma

İstanbul Bakırköy’deki bir özel hastanede karın germe ve liposuction operasyonu geçiren 5 hasta ciddi komplikasyonlarla karşılaştı. Kanama, morarma ve enfeksiyon gibi sağlık sorunları yaşayan hastalardan bazıları yeniden ameliyat olmak zorunda kaldı. Şikayetleri devam eden hastalar ise yasal yollara başvurdu.

Tüketici mahkemesi, işlemlerin tıbbi açıdan uygunluğunu incelemek amacıyla bilirkişiye başvurdu. Uygulanan işlemlerin tıbben uygunluğunu ve doktorun bu işlemleri uygulamaya yetkisi olup olmadığını sordu.

DOKTORUN YETKİSİ YOK

tv100 muhabiri Sevgim Begüm Yavuz'un aktardığına göre; mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda doktorun hataları detaylı bir şekilde sıralandı. Doktorun bu tür operasyonları yapma yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, söz konusu ameliyatların genel cerrahinin değil, plastik cerrahların uzmanlık alanına girdiği ve bu tür işlemlerin ancak plastik cerrahlar tarafından yapılması gerektiği vurgulandı.

DOKTOR 'EVDE PANSUMAN YAPIN' DEDİ

Rapordaki bilgilere göre; birçok hastanın kan değerleri yaşam fonksiyonları riske atacak kadar düştü, uyuşmalar ve his kaybı oluştu. Dikişlerinin açıldığını, derin yara izlerinin oluştuğunu ve yaralarında kanama gördüklerini bildiren hastalar, doktordan 'evde pansuman yapın' yanıtını aldı.

İzmir’de yaşayan bir hasta ise, sorunlarının devam etmesi üzerine başka bir doktora başvurdu ve "Göbek deliği yanlış yerden açılmış" cevabını aldı.

DOKTORDAN SKANDAL SAVUNMA: HASTALARI SUÇLADI

Dava sürecinde savunma yapan doktor ise hastaları suçladı. Kimi hastaların yatış pozisyonlarına ve yürüyüşlerine dikkat etmediklerini, bazılarının ise tedavi sürecini mazeretler öne sürerek yarıda bıraktıklarını iddia etti.

ŞİKAYET ÜSTÜNE ŞİKAYET

Şikayet sitelerinde, çok sayıda hastanın saç ekimi ve benzer estetik operasyonlarla ilgili şikayetlerini dile getirdiği görüldü. Birçok hasta, operasyon sonrası enfeksiyon kaptıklarını ve ikinci bir operasyon geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: tv100