İstanbul'da Korkunç Olay! Ağaçlık Alanda Ceset Bulundu

İstanbul Arnavutköy'de ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu. Vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

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İstanbul'da Korkunç Olay! Ağaçlık Alanda Ceset Bulundu

Akşam saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi Haraççı-Hadımköy yolu caddesi üzerinde ceset bulundu.

İstanbul'da Korkunç Olay! Ağaçlık Alanda Ceset Bulundu - Resim : 1

Cadde üzerindeki eski askeri alan içerisinde bir cesedin bulunması üzerine vatandaşlar 112 Acil Servis Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da Korkunç Olay! Ağaçlık Alanda Ceset Bulundu - Resim : 2

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrasında yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet birimleri, şahsın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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