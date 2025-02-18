Ölümden Kıl Payı Döndüler… Önce Kamyonete Çarptı Sonra Kavşağa Savruldu
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kontrolsüz şekilde kavşaktan çıkan otomobildeki yarılıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde saat 14.00 sıralarında kavşağa kontrolsüz çıkan T.T. yönetimindeki otomobil, E.Y. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Feci kaza sonrasında otomobil savruldu.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, kamyonetin arka sol köşesine çarparak dururken, sürücüler ile otomobildeki İ.T. yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA