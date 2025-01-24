Tokat'ta Baltalı Vahşet! Arkadaşını Katletti, 'Adam Öldürdüm' Diye Bağırdı
Tokat'ın Zile ilçesinde tek katlı müstakil bir evde, kan donduran olay yaşandı. O.A. isimli şahıs kavga ettiği arkadaşını balta ile öldürdü. Ardından evin önüne çıkarak 'adam öldürdüm' diye bağırmaya başladı. Şüpheli olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alındı.
Tokat'ın Zile ilçesi Minarei Sağır Mahallesi Arzum Sokak'taki tek katlı müstakil evde dehşet veren bir olay yaşandı. İddiaya göre Murat Tercuman (44) arkadaşı O. A. ile evde alkol aldı. İkili bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
BALTAYLA ÖLDÜRDÜ
Çıkan kavgada O.A., Murat Tercuman'ı baltayla öldürdü ardından da evin önüne çıkarak 'adam öldürdüm' diye bağırmaya başladı.
GÖZALTINA ALINDI
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Tercuman'ın öldüğünü belirledi. O.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA