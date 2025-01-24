Tokat'ta Baltalı Vahşet! Arkadaşını Katletti, 'Adam Öldürdüm' Diye Bağırdı

Tokat'ın Zile ilçesi Minarei Sağır Mahallesi Arzum Sokak'taki tek katlı müstakil evde dehşet veren bir olay yaşandı. İddiaya göre Murat Tercuman (44) arkadaşı O. A. ile evde alkol aldı. İkili bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

BALTAYLA ÖLDÜRDÜ

Çıkan kavgada O.A., Murat Tercuman'ı baltayla öldürdü ardından da evin önüne çıkarak 'adam öldürdüm' diye bağırmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Tercuman'ın öldüğünü belirledi. O.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA