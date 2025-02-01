Köpüklü Su Tedirginlik Yaratmıştı! İçme Suyundaki Tehlike Geçti mi?

Yalova’nın içme suyu hattının Kurtköy derivasyonunda suda meydana gelen köpüklenme nedeniyle yapılan analizler tamamlandı. 29 Ocak akşamı Kurtköy derivasyonunda suda köpüklenme olduğu belirlenmiş ve tüm kentte su kesintisine gidilmişti. Yaklaşık 1 günlük su kesintisinin ardından su yeniden şehir şebekesine verilmiş fakat sadece temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması istenmişti. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün suyla ilgili analiz çalışmaları tamamlandı.

Yalova Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı analizler tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın suyu, içme suyu olarak tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır" denildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü referans laboratuvarlarında temizlik, bakım ve klorlama çalışmaları sonrası Yalova’dan alınan su numuneleri detaylı olarak analiz edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler neticesinde su kaynağında kullanıma engel bir uygunsuzluk tespit edilmemiş, bunun üzerine şebeke suyu kullanım suyu olarak verilmiştir. Yapılan diğer detaylı incelemelerimiz ise ayrıca sonuçlanmış olup, içme suyu kullanımıyla ilgili olarak da bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde süreci titizlikle takip eden tüm yetkililere ve kurumlara teşekkür ediyoruz. Halk sağlığı önceliğimizdir, gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA