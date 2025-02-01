Bolu Faciası Sonrasında İstanbul’un Üç İlçesinde Sıkı Denetim

Bolu’da yaşanan yangın faciasının ardından tüm illerde artırılan önlemler çerçevesinde İstanbul’un üç ilçesinde Yangın Önlemleri Denetim Komisyonu oluşturuldu. Beyoğlu, Güngören ve Kadıköy’de okul, eğlence mekanı, konaklama, yeme-içme işletmeleri gibi alanlarda denetim yapıldı.

Bolu Faciası Sonrasında İstanbul’un Üç İlçesinde Sıkı Denetim

Bolu Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, denetimler sıklaştırıldı.

İstanbul Valiliği’nin kararıyla Beyoğlu, Güngören ve Kadıköy’de İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğü personelinden oluşan "Yangın Önlemleri Denetim Komisyonu" kuruldu.

Bolu Faciası Sonrasında İstanbul’un Üç İlçesinde Sıkı Denetim - Resim : 1

3 İLÇEDE SIKI DENETİM

Ardından 3 ilçedeki okul, eğlence mekanı, konaklama, yeme-içme işletmeleri gibi alanlarda denetim çalışmaları başlatıldı.

Bolu Faciası Sonrasında İstanbul’un Üç İlçesinde Sıkı Denetim - Resim : 2

Beyoğlu'nda İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nden oluşturulan komisyon, bir otele giderek yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yaptı.

Bolu Faciası Sonrasında İstanbul’un Üç İlçesinde Sıkı Denetim - Resim : 3

TEK TEK İNCELENDİ

Çalışmalar dahilinde otelin yangın söndürme sistemleri ve ekipmanlarının yanı sıra ruhsatları, yangın algılama ve uyarı sistemleri, acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemleri, yağmurlama sistemi, acil kaçış koridorları, söndürme ve müdahale ekipmanları incelendi.

Güngören'deki komisyon Halil İnalcık Anadolu Lisesi'ni denetlerken, Kadıköy'de ise personellere uyarı ve öneriler yapıldı.

Kaynak: AA

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