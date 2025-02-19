Meteoroloji ve AKOM'dan Uyarı Üstüne Uyarı! Tüm Yurtta Altay Kar Fırtınası Alarmı Verildi: Bütün Hafta Donacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde alarm verdi. Hemen hemen tüm bölgelerde kar yağışı ve kuvvetli sağanak bekleniyor. Altay kar fırtınasının etkisi altına giren Türkiye, hafta sonuna kadar donacak.

Yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aksaray, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ardahan’da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında fırtına beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği belirtilirken, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aksaray, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

15 İL İÇİN SARI KOD

Öte yandan 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Artvin, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Bayburt ve Ardahan'da beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle sarı alarm verildi.

AKOM TURUNCU KOD VERDİ

Altay kar fırtınasına ilişkin AKOM da uyarı üstüne uyarı yaptı. İstanbul için 'turuncu kod' veren AKOM, saat 10.00'dan itibaren fırtınanın kentte etkisini göstermeye başlayacağını açıkladı.

AKOM'un açıklamasında, "Aynı gün saat 12.00'den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00'den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor." ifadeleri kullanıldı.

ALTAY KAR FIRTINASI NEDİR?

Altay Kar Fırtınası, Altay Dağları’nda kış aylarında etkili olan, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgarlarla karakterize edilen sert hava olaylarıdır. Bu fırtınalar, düşük görüş mesafesi, ani hava değişimleri ve zorlu yol koşullarıyla bölgedeki yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin batı kesimleri dışında) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -1°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL 3°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ 1°C, 4°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerin ile Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 7°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA 3°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MERSİN 11°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusu ile Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KAYSERİ 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 2°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 0°C

Çok bulutlu, aralık kar yağışlı

SİNOP 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 0°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısı ile Erzurum, Bingöl, Muş ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -10°C, 0°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kar yağışlı

ERZURUM -6°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 3°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN -6°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 5°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Kaynak: Haber Merkezi