Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin Son Durumunu Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ameliyat olduğu ve kalp kapakçığı değiştirilen MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında konuştu. Kendisiyle telefonda görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin Son Durumunu Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği öğrenilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı, ilk olarak MHP lideri Bahçeli'ye kendi ve partisi adına geçmiş olsun dileklerini iletirken, Allah'tan acil şifalar diledi.

BAHÇELİ'YLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Bahçeli'yle telefonda görüştüğünü ve durumunun iyi olduğunu kendisinden dinlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı, "sayın Bahçeli'nin nekahat dönemini bir an önce tamamlayarak Türkiye'ye hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük kararlılıkla devam edeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

BAHÇELİ AMELİYAT OLMUŞTU

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yapılan açıklamada Devlet Bahçeli'nin geçirdiği operasyonla kalp kapakçığının değiştirildiği açıklanmıştı.

MHP'den aşağıdaki açıklama yapılmıştı:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tibbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Prof. Dr. Sertaç Çiçek

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul

Genel Başkan Yardımcısı"

MHP’den Resmi Açıklama Geldi: Bahçeli’nin Son Sağlık Durumu Ne?MHP’den Resmi Açıklama Geldi: Bahçeli’nin Son Sağlık Durumu Ne?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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