Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na Yüklendi! 'Bizim İcraatımızın Ulaştığı Yere Senin Hayallerin Bile Ulaşamaz Ekrem'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlediği İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Son nefesime kadar AK Parti'nin millete, memlekete ve insanlığa hizmet mücadelesinde yer almanın haklı gururunu yaşayacağım” diyerek seslendi.

'23 YILDA YAPAMADIĞIMIZI 5 YILDA YAPMIŞLAR'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'u konutlarla donatmışlar, bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar! Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem efendi, sen bunları delillendir ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor? Bizim icraatimizin ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem” dedi.

'YENİ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ'

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. Biliyorsunuz bugün İstanbul teşkilatımızda bayrak değişimi yaşanıyor. 4 yıldır İstanbul il başkanlığı görevini şanla, şerefle, sorumluluk bilinciyle yürüten ve bugün nöbeti devreden Osman Nuri Kabaktepe'ye partim ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Gençler unutmayın, 2028'den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz.

'BAŞARILAR NİYAZ EDİYORUM'

Bugünden itibaren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı vazifesini üstlenecek olan Abdullah Özdemir kardeşime Rabbimden üstün hizmetler ve başarılar niyaz ediyorum. Abdullah Özdemir, tabiri caizse çekirdekten yetişmiş Bağcılar Gençlik Kolları'ndan başlayarak partimizin çeşitli birimlerinde görev almış, örnek çalışmalarıyla göz doldurmuş kardeşimizdir.

'AK PARTİ BİR ERDEMLİLER HAREKETİ'

Abdullah kardeşimizin Osman Nuri kardeşimizden devralacağı emanete hakkıyla sahip çıkacağına, partimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağına yürekten imanım var. Kendisini ve ekibini şimdiden tebrik ediyorum. Unutmayın AK Parti bir erdemliler hareketidir. Ana kucağıdır, baba ocağıdır, vatan için aşkla çarpan kalplerin buluşma noktasıdır. Bu kutlu hareketin her bir mensubu partimiz ve ülkemiz için ter döken her bir yol arkadaşımız adını tarihe şimdiden yazdırmıştır.

'ÇOK DAHA FAZLASINI YİNE BAŞARACAĞIZ'

Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayınız; 14 Ağustos 2001'de partimizi nasıl kurduysak, 3 Kasım 2002'de milletimizin oyu ve duasıyla nasıl yola çıktıysak, vesayet odaklarını, kirli yapıları, karanlık planları nasıl yıktıysak, kapatma davalarını, muhtıraları, gece yarısı bildirilerini, alçak saldırıları nasıl püskürttüysek, engelleri, yasakları, kısıtlamaları nasıl ortadan kaldırdıysak Allah'ın izniyle çok daha fazlasını yine birlikte başaracağız.

'YENİ BİR İSTANBUL İNŞA EDECEĞİZ'

Gelirken bilboardlarda bir şeyler gördüm İstanbul'u konutlarla donatmışlar, bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar! Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem efendi, sen bunları delillendir ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor? Bizim icraatimizin ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem. 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz.

Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

'BÜYÜK AFETİ UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Dün 53 bin 737 canımızı yitirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin ikinci seneyi devriyesiydi. Asrın felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimi bir kez daha rahmetle yâd ettik. Onun için Adıyaman'daydık. Üzerinden 2 asır geçse dahi böylesi büyük afeti unutmak mümkün değil.

'ADIYAMANLI KARDEŞLERİMİZLE KUCAKLAŞTIK'

Rabbim kederli ailelerimize sabr-ı cemil ihsan eylesin. Depremin yıldönümünde de afetzedelerimizi yalnız bırakmadık. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, genel merkez, MYK, MKYK üyelerimiz deprem bölgesindeki şehirlerimizi ziyaret etti. Adıyamanlı kardeşlerimizle kucaklaştık hem depremzedelerimize yeni yuvalarının anahtarını teslim ettik hem de bazı hayırseverlerimize plaketlerini takdim ettik.

'2,6 TRİLYON LİRALIK KAYNAK KULLANDIK'

Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden geçer. Konutlarıyla, altyapı projeleri, sosyal donatı alanları, hastaneleri, okulları, işyerleriyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Son 2 yılda depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafisiyle afet risklerinin azaltılması için 2,6 trilyon liralık kaynak kullandık. 201 bin 580 konut ve işyerinin kurasını çektik, anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik.

'HER ŞEYİ DENEDİLER'

Biz yıkıntılarla uğraşırken muhalefetten birileri çıkmış 'hükümet bu enkazın altında kalır' demişti. Yine o günlerde bu yükün altında ezilmemiz için ellerini oğuşturanlar milletin yürek yangınından siyasi rant devşirmeye çalışanlar vardı. Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri Türkiye'ye örnek gösterecek olanlar olmuştu. Vatandaşın umudunu kırmak, irademizi örselemek için her şeyi denediler.

'2 YILDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIK'

Yapamazsınız, bu inşaatları bitiremezsiniz dediler. Akıl, insaf, ahlak dışı iddia ile karşımıza dikildiler. Tökezlememizi bekleyenlerin hevesini kursaklarında bıraktık. Cevabımızı teslim ettiğimiz 201 bini aşkın konutla verdik. Siyasetteki kadrolu hizmetsizler korosunu 2 yılda inşa ettiğimiz yol, hastane, okul, üretim tesisleriyle hayal kırıklığına uğrattık.

Elbette henüz her şey bitmiş değil. Teslim etmemiz gereken birçok konut, yapacak çok işimiz var. İlk günden beri mesuliyetimizin bilinci ile hareket ediyoruz. Konutların yüzde 45'ini teslim ettik. Kalan 250 bin konut ve işyerini hızlıca bitirmenin gayretindeyiz. Söz verdik, aht ettik, Allah'ın izniyle milletimize mahcup olmayacağız.

'BEDAVA EVLERİ UNUTTUNUZ MU?'

Bizim yaptıklarımızı kötüleyeceğinize belediyeler eliyle yapsaydınız ya! Şu anda yönetimi sizde olan belediyelerde ne yapıyorsunuz? Bedava konutları, evleri, işyerleri unuttunuz mu? Niçin yapmıyorsunuz? Elinizi tutan mı oldu, sizi engelleyen mi oldu? Neden yapmadığınızı çıkın milletimize, depremzedelere lütfen açıklayın.

'SÖZLER UNUTULDU GİTTİ'

Bu soruların hiçbirine tatmin edici cevap veremezler. Siyaset yapmakla polemik yapmayı aynı şey zannediyorlar. Unutmayın her tırtıldan kelebek olmaz maalesef bunların kozasında ülkeye ve millete hizmet eden siyasetçi çıkmıyor. Deprem bölgesinde verdikleri sözler seçim sonrasında unutuldu gitti. Bu işleri az çok bilen herkes Türkiye'nin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalardan hayranlık ve takdirle bahsediyor.

Kaynak: AA