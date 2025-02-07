CHP’den AYM’ye 'Köy Kanunu' Başvurusu, Bazı Değişikliklerin İptalini İstediler

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7534 sayılı Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı düzenlemelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yaptıklarını duyurdu.

Köy Kanunu'nun Cumhuriyet'in ilk kanunlarından biri olduğunu belirten CHP’li Günaydın iptalini istediklerini düzenlemeler arasında alıcı ve verici parselin il içinde olması halinde imar aktarımı yapılması, fonksiyon ve imar planı değişikliği sonrası malikten yüzde 90 değer artış payı alınması gibi maddelerin olduğunu söyledi.

'PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARINI DA TAŞIDIK'

Günaydın, “Türkiye Çevre Ajansı teşkilatının ve istihdam edilecek personelin özlük haklarının, kanuni ölçüt bulunmaksızın, aranmaksızın idarece belirlenmesi durumunu da Anayasa Mahkemesine taşıdık” dedi.

“Öncelikli kanunları, kamu yararını doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri öncelikle lütfen inceleyiniz” diyerek AYM üyelerine seslenen Günaydın “Yürürlüğünün durdurulması kararı vermekten kaçınmayınız” dedi.

Kaynak: AA