Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etmişti: Adım Adım Takip Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Nevşehir’de işlenen korkunç cinayetin ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı. Eski nişanlısı Beyza Aydoğan’ı öldüren Mustafa Baltaş’ın, genç kadını adım adım takip ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Son Güncelleme:

Türkiye'de kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Kadınlar, erkekler tarafından öldürülmeye devam ediyor. Dehşetin bu seferki adresi ise Nevşehir oldu.

Kepçe operatörü Mustafa Baltaş, eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ın evine gitti. O sırada ailesi evde olmayan Beyza Akdoğan ile Mustafa Baltaş arasında tartışma çıktı.

Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etmişti: Adım Adım Takip Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 1

Cani erkek yanında getirdiği pompalı tüfek ile Beyza'ya ateş açtı ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Akdoğan ve Baltaş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etmişti: Adım Adım Takip Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 2

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Beyza Akdoğan'ın cenazesi, Külliye Camisi'nde kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı'nda defnedildi. Genç kadının cenazesinde gözyaşları sel olurken sevenleri güçlükle ayakta durabildi.

Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etmişti: Adım Adım Takip Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 3

TAKİP ETMİŞ!

Aydoğan’ı öldüren Mustafa Baltaş’ın, genç kadını adım adım takip ettiği güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Baltaş’ın montunun içine sakladığı tüfekle Aydoğan’ı izlediği, genç kadının apartmana girmesinden 6 dakika sonra kapıya gelerek cep telefonuyla meşgul olduğu ve ardından içeriye girdiği görüldü.

Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etmişti: Adım Adım Takip Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 4

SUÇ KAYDI KABARIK

Baltaş’ın birçok suça karıştığı da ortaya çıktı. Uyuşturucu kullanma ve satma, hırsızlık, kasten yaralama ve silah taşıma gibi ağır suçlardan sabıkası bulunan Baltaş’ın, cinayeti planlı şekilde işlediği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etmişti: Adım Adım Takip Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 5

Nevşehir'de Kadın Cinayeti: Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar EttiNevşehir'de Kadın Cinayeti: Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar EttiGüncel

Ankara'da Erkek Dehşeti: Eski Eşini Bıçaklayarak ÖldürdüAnkara'da Erkek Dehşeti: Eski Eşini Bıçaklayarak ÖldürdüGüncel

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Nevşehir Kadın cinayetleri Cinayet Kadın
Son Güncelleme:
MHP'den Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama MHP'den Devlet Bahçeli Açıklaması
Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor
Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu
Ankara'da Erkek Dehşeti: Eski Eşini Bıçaklayarak Öldürdü Yine Erkek Dehşeti! Eski Eşini Öldürdü
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
İtalyan Şefin 14 Yaşındaki Oğlu Öldürülmüştü... Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım! Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım!
Meteoroloji ve AKOM'dan Uyarı Üstüne Uyarı! Tüm Yurtta Altay Kar Fırtınası Alarmı Verildi: Bütün Hafta Donacağız Altay Kar Fırtınası Alarmı! Bütün Hafta Donacağız
Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar! Konya'da Arkadaş Dehşeti: Öldürüp Kızını Aramışlar!