Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etmişti: Adım Adım Takip Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Türkiye'de kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Kadınlar, erkekler tarafından öldürülmeye devam ediyor. Dehşetin bu seferki adresi ise Nevşehir oldu.

Kepçe operatörü Mustafa Baltaş, eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ın evine gitti. O sırada ailesi evde olmayan Beyza Akdoğan ile Mustafa Baltaş arasında tartışma çıktı.

Cani erkek yanında getirdiği pompalı tüfek ile Beyza'ya ateş açtı ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Akdoğan ve Baltaş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Beyza Akdoğan'ın cenazesi, Külliye Camisi'nde kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı'nda defnedildi. Genç kadının cenazesinde gözyaşları sel olurken sevenleri güçlükle ayakta durabildi.

TAKİP ETMİŞ!

Aydoğan’ı öldüren Mustafa Baltaş’ın, genç kadını adım adım takip ettiği güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Baltaş’ın montunun içine sakladığı tüfekle Aydoğan’ı izlediği, genç kadının apartmana girmesinden 6 dakika sonra kapıya gelerek cep telefonuyla meşgul olduğu ve ardından içeriye girdiği görüldü.

SUÇ KAYDI KABARIK

Baltaş’ın birçok suça karıştığı da ortaya çıktı. Uyuşturucu kullanma ve satma, hırsızlık, kasten yaralama ve silah taşıma gibi ağır suçlardan sabıkası bulunan Baltaş’ın, cinayeti planlı şekilde işlediği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA